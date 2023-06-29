哈岡建遊民中心 方孝偉：逾八成居民反對 抗議族裔變多

活動組織者、哈岡華協會長方孝偉代表抗議民眾向蘇麗絲喊話。（記者啟鉻／攝影）

南加哈岡（哈仙達岡）反對建立永久遊民 中心民眾，28日午後到洛縣第一選區縣政委員蘇麗絲 在南艾爾蒙地辦公室抗議。活動組織者、哈岡華人 協會會長方孝偉透露，目前在哈岡社區協調委員會中，華人成員是多數，且反對建立永久遊民中心項目的比例超過八成。他認為，反對建立遊民中心項目的力量不斷增強。

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西裔居民代表艾莉米爾表示，她出生在哈岡、長在哈岡，熱愛這塊家園。縣府要在哈岡建永久遊民中心，並沒有按照正常公開透明方式，徵求民眾意見。當她與其他鄰居知道這個項目時，幾乎到了快要付諸實施的時候了。這不是美國民主的做法，她加入抗議者隊伍，就是要告訴縣府、告訴蘇麗絲，社區居民表示堅決反對，就是要說NO！

方孝偉表示，哈岡社區協調委員會（HHIA）是哈岡唯一的半官方組織，從成立至今有70餘年。最初白人居民成員較多，比例有近60%。現在白人居民比例降至約11%。隨著大批華人及其他族裔民眾加入，成員數量也逐漸擴大，各族裔已逐漸多元，比例隨之變化。從目前來看，華人比例占多數。而最近的投票結果顯示，在社區協調委員會中，反對在哈岡設立永久遊民中心的比例超過八成。也就是從代表民意來說，哈岡社區有超過八成的居民是反對設立永久遊民中心的。

他說，這也充分說明反對設立永久遊民中心的力量日益強大。同時由於HHIA代表了當地社區民意，委員會例會時就可以請縣政委員或聯邦、州的眾議員、參議員等民選官員到會，討論議題並傾聽當地民意。