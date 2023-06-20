鑽石吧傳槍戰、家暴刺傷案 2人送醫

鑽石吧19日中午發生一起槍擊案和一起疑似家庭暴力相關的刺傷案，鑽石吧大道、 Willow Heights和Crooked Creek dr.等多條道路至傍晚時分仍在關閉當中。（圖：民眾提供）

鑽石吧 19日中午發生一起槍擊 案和一起疑似家庭暴力相關的刺傷案。一名身穿防彈背心並手持步槍的男子致電警方，警方到達現場後與之發生槍戰，嫌犯中彈受傷送醫，目前傷勢不明；幾乎同一時間，相隔一個街區的一棟社區民房中一名女子被刺，受傷送醫。到傍晚發稿時為止，鑽石吧多條道路仍在封鎖當中，警方進一步調查兩起案件是否有關聯。

由於兩起事件涉及兩個地點、兩人受傷，洛杉磯縣警察 局封鎖涉案的鑽石吧大道、 Willow Heights和Crooked Creek dr.等多條主要道路，至傍晚6時尚未解封，包括媒體和居民都不能靠近現場，不少民眾通過英文電視媒體直升飛機拍攝到的空中俯瞰畫面瞭解更多案情。

根據洛杉磯縣警察局19日發布的消息，槍擊事件發生在當天中午11時45分左右，地點在Crooked Creek Dr.的2900號街區。警方初步報告顯示，當時警方接到一名男子的報警電話，警方到達現場並尋找報警男子時，才發現他身穿防彈背心，手持步槍。雙方隨後發生了槍擊事件。嫌犯最後中槍送醫，事件過程沒有警員受傷。

據當時正好在附近開車的一對華人夫婦表示，他們開始聽到三聲槍響，警察達到現場後又聽到七到八聲槍響，大批警車很快將附近汽車疏散到附近社區，包括他們也被要求轉移到一處有門衛的社區。華人夫婦表示，鑽石吧平常事一個非常安靜的城市，當時槍聲大作讓人感到非常害怕。

從電視媒體拍攝到的畫面上看，至少四輛警車將一輛白色Tesla圍堵在Crooked Creek Dr.的中間，據信是嫌犯持有的一支步槍丟棄在汽車旁邊的路肩上。洛縣警官Miguel Meza表示，警方同時在現場發現了一件防彈背心。

而在緊連槍擊案發之前，洛杉磯縣消防局接到報告前往附近的一棟民宅，發現一名婦女被刀刺傷。到發稿時為止，警方尚未發布槍擊案和刺傷案細節，也不確定兩案是否有關聯。但警方呼籲民眾和車輛暫時避免靠近此一社區。

鑽石吧市長劉敏兒表示，當天的刺傷案疑似與家庭暴力有關，兩起案件都在進一步調查當中。副市長周柏華表示，預計兩起案子的調查將持續到19日深夜，Diamond Bar大道Willow Heights和Cold Springs之間仍然關閉，Rising Star和Crooked Creek也保持關閉。