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拉朋地被殺華人廚師女兒剛高中畢業 親友募款

記者張宏／洛杉磯報導
拉朋地被殺華人廚師鄧捷留下一名高中剛畢業的女兒，親友們在微信群發起募款。（微信截圖）
拉朋地被殺華人廚師鄧捷留下一名高中剛畢業的女兒，親友們在微信群發起募款。（微信截圖）

拉朋地遇害的華人廚師鄧捷，留下一名高中剛畢業的女兒，目前親友們幫助募款救難；此案的傷者和死者家屬現在請律師尋求法律幫助，此案的細節還在進一步調查中。

據知情人表示，死者和傷者是聖蓋博市某中餐廳的大廚和二廚，坊間流傳的說法是，案發當天15日凌晨1時左右，死者鄧捷和傷者許先生下班後相約去位於拉朋地的一家夜總會玩，在現場和他人口角繼而發生肢體衝突，導致被刀刺中，鄧捷傷重死亡，許先生受傷入院。

鄧捷和許先生兩人年齡都在40歲到50歲，據說鄧捷是安徽人，許先生是上海人，兩人在南加餐飲業工作數年，很多同業都認識他們。鄧捷有一個女兒今年高中剛畢業正準備上大學，目前有朋友建立了一個「鄧捷一路走好」的微信群，目前有200多人在幫助其女兒募捐。大家都為他突然離世表示惋惜和震驚。

許先生目前已出院，他聯合鄧捷親屬現已找律師準備訴訟。

關於案發地點是在華人區比較有名的倉庫夜店，一些華人年輕人去這裡跳舞或舉辦生日派對。一名年初在這裡過生日的劉小姐表示，倉庫過生日還挺划算，包酒水和礦泉水，場地能容納幾十個人，還能從晚上10點玩到早上5點。

華人 微信 聖蓋博

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