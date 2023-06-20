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華人廚師拉朋地夜店遇刺亡 涉案華男被捕

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣警察局19日發出通告，呼籲知情民眾向警方提供華裔受害人鄧捷，日前在拉朋地某夜總會被刺身亡的線索。（圖：洛縣警方提供）
洛杉磯縣警察局19日發出通告，呼籲知情民眾向警方提供華裔受害人鄧捷，日前在拉朋地某夜總會被刺身亡的線索。（圖：洛縣警方提供）

洛杉磯縣管轄區拉朋地（La Puente）6月14日（上周三）發生一起死傷命案，兩名華人男子在當地一家私人夜總會受到致命攻擊一死一傷。洛杉磯縣警察局19日發出通告，呼籲知情者向警方提供受害人鄧捷（本名，Jie Deng）被刺身亡的相關線索。兩名受害人的雇主陳先生19日確認，鄧捷是脖子受到致命刀傷死亡，同行的另一名華裔男子手臂和側腹部擦傷無大礙，另一名涉案的52歲華裔男子被捕。

洛杉磯警察局凶案組探員表示，該起凶殺案發生在6月14日凌晨1時左右，地點是位於拉朋地洛縣轄區（ LA County Unincorporated Area）的一家夜總會。警方14日凌晨2點前接到一個電話，稱當地有人揮刀，並有人受傷。警方趕往現場後，發現兩名男子受傷，其中受害人鄧捷傷勢嚴重，緊急送醫後不治身亡。警方19日未透露案發經過和案件調查進展，但呼籲目擊者和知情民眾提供任何與本案有關線索，洛縣警察局凶案組電話是323-890-5500；或如果要匿名提供線索，可打800-222-TIPS（8477） （"Crime Stoppers"）；或網上舉報http://lacrimestoppers.org

案發五天以來，華人社區對此案的傳言形形色色。聖蓋博市「上海一號」餐館老闆陳先生19日證實，此次攻擊事件中遇害的鄧捷和受傷的許先生，均為該餐館的廚師，來自中國上海。

陳老闆表示，鄧捷45、46歲左右，在該餐館工作約有12年。陳老闆形容鄧捷人很不錯，很講義氣，工作積極。據陳老闆所知，鄧捷和前妻離婚後，這些年都是一個人生活，近年獲得永久居留權後，將女兒接來同住，但他一直沒有再婚。

陳老闆介紹，據他瞭解，鄧捷平常下班後喜歡上夜店玩，發生命案的那間夜總會就是他和好友常去的地方，一周兩到三次。陳老闆曾經提醒鄧注意人身和財產安全，工作辛苦紓解壓力無可厚非，但最好選擇有執照有保安的地方。據友人介紹，該家夜總會是一家由倉庫改造的私人夜總會，有舞池，燈光很暗，所以短時間内誰和誰口角，甚至發生更激烈的衝突，並不容易馬上察覺，等到大家察覺時，事情可能已很嚴重了。

根據警方表示，兇嫌是阿罕布拉（Alhambra）市民、52歲的Paul Lee，保釋金設為200萬美元。與鄧捷和當時同在凶案現場的許先生都相熟的友人表示，之前並沒有聽到他們説過在夜總會和別人發生過節和口角，也從來沒有聽說嫌犯的名字，因此推測此次謀殺是突發事件，但當晚到底發生了什麼仍待調查。

据洛杉磯縣地產登記紀錄，發生凶案的地點位於拉朋地的工業倉庫區，離山谷大道很近，10號、60號和605號高速公路就在附近。該建於1987年兩層樓的物業2020年過手，原建築除了3270平方英尺的倉庫外，還有3480尺的辦公區。據知情人士表示，該物業轉手後被租用改造為華人經營的「私人會所」。

洛杉磯 警察 華人

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