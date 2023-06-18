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北美總會台商聚集洛杉磯 場面盛大

記者張庭瑜／洛杉磯報導
各位嘉賓齊聚一堂，共同合影留念。在這個意義非凡的時刻，商會的主席吳東昇和僑務委員長徐佳青站在合影的中間，象徵著他們對商會的領導和統籌，以及對台商團結的重視和鼓勵。（記者張庭瑜／攝影）
各位嘉賓齊聚一堂，共同合影留念。在這個意義非凡的時刻，商會的主席吳東昇和僑務委員長徐佳青站在合影的中間，象徵著他們對商會的領導和統籌，以及對台商團結的重視和鼓勵。（記者張庭瑜／攝影）

北美洲台灣商會聯合總會第35屆第三次理監事實體聯席會議6月17日（周六）隆重開幕，來自多國超過600位台商出席，包括台美兩地政界代表也親自參加，場面盛大。

北美洲臺灣商會聯合總會總會長吳東昇致詞，熱烈歡迎與會者和嘉賓，報告商會的年度工作，夏威夷理監事實體聯席會議的成功舉辦和重要經濟議題的推動。商會也積極參與土耳其震災的募款活動，同時致力於台灣加入稅務協議和解決雙重稅收問題。

美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted W. Lieu）和中華民國僑務委員長徐佳青等嘉賓致詞，這次大會為北美地區的台商們打造了一個充滿機會和挑戰的商業交流平台。

另外，昨晚選任新任北美商會會長江俊霖特別表示，他任內有幾項任務要完成，其中最重要的是幫助台美兩地的企業接軌以及世代傳承。也為此將在任內的團隊做出相關規畫，例如這次特別邀請具台美兩地律師資格及商業交易專長的許家誠律師擔任副秘書長，全力協助台商回台投資及台灣企業於美國市場拓展商機。

趙美心表示，強調該商會在過去35年中通過與各領域專業人士建立聯繫，支持本地企業的發展，在醫療、零售、科技等領域創造了新機會。她提到在首都華府與台灣商會代表會面，討論了台美稅收問題。她呼籲制定解決方案，以解決台美企業在雙重稅收上的負擔。她表示，美國已與其他國家簽署了避免雙重課稅的協議，但台灣尚未達成類似的協議。因此，她也在5月份呼籲通過相應的決議案，早日解決台美雙重課稅的問題。

趙美心議員（左）向北美洲台灣商會頒發感謝狀，表達對商會多年來的辛勤工作和貢獻的感...
趙美心議員（左）向北美洲台灣商會頒發感謝狀，表達對商會多年來的辛勤工作和貢獻的感激之情。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長指出，北美洲台灣商會聯合總會凝聚了北美洲台商。商會不僅協助台商發展事業，還致力於爭取台商權益和推動台灣與美國、加拿大的經貿關係。

紀欽耀處長稱讚北美洲台灣商會聯合總會成為凝聚北美洲台商的重要力量，不僅促進台商事...
紀欽耀處長稱讚北美洲台灣商會聯合總會成為凝聚北美洲台商的重要力量，不僅促進台商事業發展，還努力爭取台商權益。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青強調北美洲台灣商會聯合總會在過去一年取得重要進展，特別是與美方代表簽訂的21世紀台美貿易創意協議。她提到商會通過舉辦線上論壇和數位科技活動，為會員提供專業進修機會，並在各領域專業人士間建立聯繫，支持本地企業的發展。她呼籲持續努力，促進美台關係的發展。

劉雲平頒發感謝狀給商會，由吳東昇代表接受，表彰他們多年來對社區和經濟發展的重要貢...
劉雲平頒發感謝狀給商會，由吳東昇代表接受，表彰他們多年來對社區和經濟發展的重要貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

國會議員劉雲平和趙美心分別向台商們頒發了感謝狀，表彰他們多年來辛勤經營，發展北美地方經濟和促進美台經貿交流。他們的肯定和感謝使得台商們倍受鼓舞。

出席盛會的嘉賓還有楊信國策顧問、田詒鴻國策顧問、詹凱臣立法院榮譽顧問，世界台灣商會聯合總會候任總會長李天柒、名譽總會長楊喬生、姚宏智、李安邦、卓鴻儀、吳光宜、汪俊宇、吳怡明、張聖儀等。

北美洲台灣商會聯合總會第35屆聯席會議開幕式大合影，老中青三代企業家齊聚一堂，彰...
北美洲台灣商會聯合總會第35屆聯席會議開幕式大合影，老中青三代企業家齊聚一堂，彰顯團結的力量。（記者張庭瑜／攝影）
北美洲台灣商會聯合總會第35屆聯席會議開幕式，台商們聆聽嘉賓發言，分享經驗和見解...
北美洲台灣商會聯合總會第35屆聯席會議開幕式，台商們聆聽嘉賓發言，分享經驗和見解。（記者張庭瑜／攝影）

趙美心 劉雲平 中華民國

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