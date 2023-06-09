加州大理事會首位亞裔主席 鄺郁美曾獲艾美獎

CSU 理事會主席鄺郁美（前排中）視察加州大San Bernardino分校同師生及主管合影。（取材自CSU）

美國最大的公立大學加州 州立大學的理事會（CSU Board of Trustees Trustee），最近選出了首位亞裔 主席鄺郁美（Wenda Fong）。

鄺郁美曾在好萊塢娛樂行業工作40多年，也是長期的亞裔美國人和其他邊緣化社區的倡導者。她說：「從高中開始，我就致力於提高亞裔美國人的代表性和知名度。我在多元化、公平和包容方面的工作，與我在娛樂行業的工作平行，並感謝現在有幸為CSU服務。」

自2018年以來，她被委任為CSU理事會成員為高等教育服務。兩者有一個相似之處，日程安排很緊，無論是出席理事會會議、參加領導層訪談、與學生會面，還是去華府與國會立法者分享加州州立大學的影響，她都充滿活力和激情。

鄺郁美來自移民家庭 ，120年前她的祖父母從中國移民到加州，祖父母都為養家糊口犧牲，為後代提供了更好的機會，她的外祖父甚至兼職四份廚師的工作。在成長過程中，她的母親Margaret Fong經常告訴她，祖父母離開中國的原因，也是為了讓他們的子孫們不必拿起比鉛筆更重的工具。

鄺郁美說，「高等教育改變生活，也改寫了家譜。祖父母的艱苦和辛勤工作，使他們的孫女有機會擔任CSU理事會的第一位亞裔主席，你能想像他們有多麼自豪嗎？但我知道？」

在洛杉磯開始主持自己的現場脫口秀系列節目後，鄺郁美繼續製作和導演音樂綜藝和真人秀特別節目、頒獎典禮、情景喜劇、脫口秀、紀錄片甚至現場活動，在美國各地推出製作，還有中國、加拿大、歐洲和非洲等地。

她曾與美國總統歐巴馬（Barack Obama）、碧昂斯、布魯諾馬爾斯、傑克遜、斯威夫特、瑪丹娜、泰爾斯、Lady Gaga，甚至貓王Elvis Presley等名人合作過。她還擁有雙重殊榮，也是第一位獲得艾美獎的少數族裔和第一位女性，這項紀錄直到30年後才再次出現。