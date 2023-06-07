橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪

長者嚇跑了歹徒。（取自ABC）

南加橙縣富樂頓（Fullerton）一名亞裔男性長者，4日中午在自家車庫遭遇打劫，兩名歹徒朝這名長者噴辣椒噴霧，但哪想到這名長者是前海軍隊員，他勇敢反抗，嚇跑了歹徒。

視頻來源：ABC/記者王若然後製

根據ABC的報導，搶案發生在當天下午約12時30分，地點位於W Les Palmas大道上的一處民宅。一名韓裔 長者剛和太太從教堂回來，將車停在車庫。這時兩名男子突然靠近他們。

兩名歹徒逐漸靠近。（取自ABC）

車庫監控以及車後監控記錄下當時發生的一切。兩名男子靠近這名長者，並突然朝他臉上噴辣椒噴霧並推他。而這名長者曾在韓國海軍服役，氣勢不輸給兩名歹徒，他激烈反抗，將歹徒嚇跑。

這名長者的兒子表示，當時老夫婦被三名男子跟蹤。其中兩人靠近他的父親說，「有人撞到你的車，車壞了。」他說，可以從車子上的監控記錄儀聽到這段話。兩名劫匪當時用手指了長者特斯拉 車子後面的保險槓。

亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（取自ABC）

長者的兒子說，「我爸爸當時有點疑惑，因為那兩人靠近得很快，他們朝爸爸噴了辣椒噴霧，幸虧他帶了眼鏡，才得以反抗。他反抗得很激烈，我想那兩名歹徒可能沒想到這位老人會反抗而放鬆了警惕。」

當時在附近有幾名正在割草的人，聽到叫喊聲也很快趕過來幫忙。長者的兒子說，歹徒當時應該沒有注意到周圍有除草工人。他說，「這些人是英雄。我爸爸當時在叫喊，反抗。他們聽到聲音跑過來幫忙，追這些歹徒。歹徒沒有注意到周圍有其他人，他們就嚇跑了。」他說，大中午的發生這種事，這些歹徒什麼都不怕，這令人恐懼震驚。

同一天下午1時30分，在羅蘭岡 地區，一名八旬華裔長者在自家住宅前被兩名歹徒攔截。老人同樣被噴辣椒噴霧，被毆打，搶走銀表。羅蘭岡和富樂頓市距離很近，大概只有15分鐘車程。目前洛縣警方以及富樂頓市警方正在調查兩起案件是否位同一夥人作案。