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只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

開價近5000萬 馬里布波浪屋36年來首賣

洛杉磯訊
馬里布海濱標誌性住宅波浪屋（Wave House），36年來首次出現在房地產市場上。（視頻截圖）
馬里布海濱標誌性住宅波浪屋（Wave House），36年來首次出現在房地產市場上。（視頻截圖）

由已故建築師哈里·格斯納（Harry Gesner）建造的馬里布海濱標誌性住宅波浪屋（Wave House），36年來首次出現在房地產市場上，正式掛牌價為4950萬元，該住宅位於太平洋海岸公路的海灘上。

波浪屋名字來源於其彎曲的屋頂線，類似於拍打在海灘上的海浪，由格斯納於1957年為他的朋友Glenn和Gerry Cooper夫婦建造。格斯納以其結合自然和環境方面的獨特建築設計而聞名，他的一些著名作品包括日落大道上的Cole House和位於西馬里布波浪屋旁邊的Sandcastle。

這位著名建築師於2022年去世，享年97歲。羅德·斯圖爾特（Rod Stewart）於1970年代購買了波浪屋，並於1987年將其賣給華納兄弟唱片公司的高管莫·奧斯汀（Mo Ostin）。據洛杉磯時報報導，奧斯汀去年也去世了，現在他的家族信託正在處理這處房產。

房地產記錄顯示，波浪屋擁有六間臥室和七間浴室，佔地6208平方英尺。住宅還包括一個風景優美的入口和庭院，並保留奧斯汀居住期間所做的一些改變，例如整個室內噴灑藍色、綠松石色和白色油漆，及用銅瓦代替原來的鵝卵石屋頂。

波浪屋也在2019年的電影「Yesterday」中出現。雖然近5000萬元的售價可能看起來很高，但與Jay-Z和碧昂斯最近花2億元在馬里布Paradise Cove地區買下的3萬呎豪宅相比，這個價格顯得小巫見大巫。這對巨星夫婦的地產交易創下加州歷史上最昂貴的房屋記錄，並使其成為全美第二貴的房屋，僅次於紐約市出售2.38億元的公寓。

房地產 加州 紐約市

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