勞資談判 洛杉磯、長堤港停工 業者憂心貨運亂象再起

洛杉磯港和長堤港陷入了勞資談判僵局導致大規模停工。（取材自unsplash，示意圖）

西海岸港口勞資談判再次陷入僵局，導致碼頭工人和雇主之間的分歧加劇，僵持了一年多，引起許多托運人擔憂並轉向其他港口，工會為了施壓疑似出現怠工，導致洛杉磯和長堤 等西岸多個港口碼頭在6月2日關閉。

這場談判的重點包括終端自動化、薪酬、福利和養老金等，據代表雇主的太平洋海事協會（PMA）表示，國際海岸和倉儲工會（International Longshore and Warehouse Union，簡稱ILWU）採取抵制行動，導致洛杉磯和長堤港口的海運碼頭不得不暫時關閉，並影響到奧克蘭（Oakland）、塔科馬（Tacoma）、西雅圖（Seattle）和懷尼米（Hueneme）港口的運營。

但ILWU地方13分會則提出異議，儘管有些會員對海運承運人和碼頭運營商持有立場，但港口的貨運業務仍在正常運作。假設碼頭、港口作業停擺，這對於仰賴進口業務的小商家恐會有影響，他們憂心會重蹈前兩年貨運混亂的情況。

現階段雙方談判的最終合同將涵蓋西海岸29個港口的2萬2000多名碼頭工人。談判於2022年5月10日開始，並在2022年7月1日到期。ILWU主席亞當斯（Willie Adams）表示，任何關於談判破裂的報導都是錯誤的，並強調西海岸的碼頭工人在疫情 期間都有持續工作，他們不會接受用犧牲員工的利益換來的協議，尤其在得知航運業在疫情期間就賺進5000億元後，對他們來說更加不能接受。

洛杉磯港 口發言人也表示，有些報導說一些碼頭出現勞力短缺。但事實是，港區所有的貨櫃碼頭仍保持開放，他敦促太平洋海事協會（PMA）和國際碼頭和倉儲工會（ILWU）再度談判，並達成雙方都認可的公平協議。他補充說，國家的經濟依賴於使貨物通過跨太平洋貿易最重要的門戶——聖彼渚灣（San Pedro Bay）港口。他相信雇主和港口員工很快就能夠解決分歧。

ILWU的地方13分會在聲明稿中表示，約有1萬2000名碼頭工人仍在為海運承運人和碼頭運營商沒日沒夜的辛苦工作，ILWU表示他們的要求是合理的，這些要求只是為工人爭取他們該有的權益。

洛杉磯和長堤港口的官員均表示，簽署勞動合同對於恢復業務並安撫托運人的擔憂至關重要。一些托運人已經開始將貨物轉移到墨西哥灣和東海岸的港口，這部分是出於對碼頭和倉儲中斷的擔憂。

貨運量在經歷疫情期間的劇增後，又連續幾個月以兩位數的百分比下降。這種下降受到消費品支出放緩和經濟不確定等多個因素的影響。然而，港口高管表示，延遲的合同交易也對這種下降起到了一定的作用。他們強調需要盡快通過至少一項決議，以安撫托運人，並讓他們返回洛杉磯和長堤港口，因為這兩個港口通常是美國最繁忙的港口之一。