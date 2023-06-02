UCLA報告：亞裔支持的候選人較難勝出

洛杉磯加大（UCLA）亞裔研究中心，30日發表一份突破性研究報告，顯示種族和族裔在2020年和2022年洛杉磯市和市議會選舉扮演重要角色。（UCLA報告截圖）

洛杉磯加大 （UCLA）亞裔 研究中心30日發表一份突破性研究報告，分析種族和族裔在2020年和2022年洛杉磯市和市議會選舉中扮演的角色，但儘管如此，亞太裔選民仍是少數群體，所選擇的候選人較難勝出。

這份報告名為「2020年和2022年洛杉磯市選舉中的亞裔、拉丁裔、黑人和白人選民：種族多樣性和代表性」，分析選區重劃如何導致亞裔選民首選的候選人，較難在選舉中勝出，及亞裔在洛市市府中代表性不足的現象。

該報告顯示，亞太裔是洛市第三大種族群體，但在選舉中往往是少數的選民群體，仍屬較弱勢的一群，這也使得亞太裔選民選擇的候選人更難以勝出。此外，與其他種族群體相比，亞裔在地方政府中的代表性相較不足。

亞裔研究中心主任Karen Umemoto表示，報告提供檢視種族和族裔對洛杉磯選舉所帶來的影響的重要機會。很顯然，亞裔選民首選的候選人較難在選舉中勝出，因此需要做出更多努力，確保大家的聲音能被聽見。

華美銀行全球企業事務資深副總裁Travis Kiyota表示，銀行基金會作為贊助商參與這項研究意義非凡。這份報告是幫助了解亞裔選民在洛杉磯面臨的阻礙的重要資源。

該報告還向洛杉磯領導者提出建議，改善亞裔在地方政府中代表性不足的問題。菲律賓勞工中心（Pilipino Workers Center）執行主任Aquilina Soriano表示，作為亞裔應該採取行動鼓勵社區進行登記和投票 ，同時呼籲每個重視民主的選民一同改善代表性不足的問題。