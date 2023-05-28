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State Farm27日起停收房產與意外保險申請

記者趙健／洛杉磯市報導
State Farm將於5月27日起停止接受新的個人和商業的財產與意外保險申請。（本報資料照片）
State Farm將於5月27日起停止接受新的個人和商業的財產與意外保險申請。（本報資料照片）

加州第一大保險商State Farm 26日宣布，受上漲的建築成本和快速增長的災難風險影響，公司自5月27日起停止接受新的個人和商業的房產與意外保險申請。該變更不適用於個人汽車保險或現有的住宅保險。

State Farm在官方聲明中表示，公司做出此決定，原因包括建築成本的上漲超過通膨水平、災難風險的快速增長以及具有挑戰性的再保險市場。 停止接受新的財產與意外保險申請，也是提高公司的財務能力的必要措施。

State Farm在聲明中還表示，他們將與加州保險局（California Department of Insurance，簡稱CDI）合作，盡快恢復在加州的保險能力。

State Farm成立於1922年，發展至今已有近百年的歷史，是美國最大的財產與意外險提供商之一。為美國民眾提供多種保險產品，包括財產保險、意外保險、汽車保險、住宅保險、商業保險等。根據加州保險局2021年的統計數據，State Farm在財產與意外保險市場中占有最大份額，控制著約8.3%的加州市場，總保費超過70億美元。

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