索諾瑪州大校長 李明東來自台灣

李明東獲任加州索諾瑪州大校長。（CSU提供）

加州 州立大學（CSU）24 日發布消息，州大理事會任命李明東博士（Ming-Tung “Mike” Lee，音譯）擔任索諾瑪州立大學校長（President of Sonoma State University）。李明東來自台灣，自2022年8月起擔任該大學代理校長，也是家中第一個大學生。

州大代理總校長科斯特（Jolene Koester）說，「在他代理校長期間，李博士採取了大膽、有意義和協作的步驟來加強索諾瑪州立大學的招生 管理政策和實踐，並加強與地區高中和社區大學的重要管道。他已經證明自己是大學資源的好管家，同時保持該機構對學術卓越和學生成功的堅定關注。」

在沙加緬度州立大學長期傑出的職業生涯後，李明東2022年加入索諾瑪州立大學，他曾擔任不同職位領導大學部門。2010至2018年，任行政與商務副校長/首席財務長。 他還在 2016-17 年擔任代理教務長和副校長期間，領導學術事務部。

他在該部門的其他經驗包括2005至2010年擔任領導學術項目的副校長，和院長及副教務長。李明東1990年加入沙加緬度州立大學，擔任市場營銷副教授，1997年晉升教授；自2018年以來，他擔任工商管理榮譽教授。

李明東說，很榮幸能夠繼續領導索諾瑪州立大學，並幫助為學生帶來變革性、世界一流的教育 機會，以及對學生及其家庭的生活產生影響。他為家中第一個獲得大學學位的成員，非常理解教育可以對學生及其家庭生活產生深遠影響。

李明東早年在台灣台中的東海大學獲得文學學士學位，以後赴美留學，獲得肯塔基大學（University of Kentucky）國際商務碩士學位和工商管理博士學位。