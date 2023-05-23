洛杉磯-拉斯維加斯 平價大巴6月上路

提供低廉巴士服務的超級巴士，將推出洛杉磯往返拉斯維加斯間服務。（Megabus）

KTLA 5電視台報導，提供橫跨多城市間平價的巴士服務公司「超級巴士」（Megabus），將增加洛杉磯 往返拉斯維加斯（Las Vegas）新線路，民眾可線上預定。

本月早些時候，超級巴士宣布重返加州 ，每天往返於南、北加州間。在許多人預計，今夏將成為有史以來最繁忙旅遊夏季之前，該公司在服務城市名單中增加新線路。

自6月1日開始，超級巴士將提供往返洛杉磯至拉斯維加斯，每日四個班次，也有巴斯托（Barstow）和河濱縣（Riverside）等其他旅遊選擇。

該公司商業副總裁安柏森（Colin Emberson）說，「我們很高興近期擴展新的網路服務，隨著最繁忙旅遊季來臨，客戶計畫夏季旅行時，能使用新路線。」

目前超級巴士每日於安那罕（Anaheim）、洛杉磯、貝克斯菲（Bakersfield）、弗雷斯諾（Fresno）、舊金山、奧克蘭 （Oakland）和沙加緬度（Sacramento）等城市提供三趟班次。提前訂票的好運乘客，還可以找到最低一元票價。

這家長途巴士公司還與鹽湖快車（Salt Lake Express）服務，這是一項沿著15號高速公路走廊的巴士服務，範圍覆蓋西北地區75個城市，包括內華達（Nevada）、愛達荷（Idaho）、蒙大拿（Montana）、猶他（Utah）和懷俄明（Wyoming）等州。

超級巴士自2006年開始營運，提供洲際長途巴士服務，運送超過5000萬人次，往返於全美500個城市間。該公司以價格低廉、對環境友好的行程被廣為人知，使用低排放車輛為主。

超級巴士線上訂票網址https://www.megabus.com/。