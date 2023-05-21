聖嬰現象重返 冬季水患將再現

聖嬰現象會帶來大量降水，引發山體滑坡、洪水和海岸侵蝕等災害。(取自Gettyimages)

根據國家氣象局預報，聖嬰現象（厄爾尼諾現象）將在2023年強勢回歸，有 55% 可能性會發生強度聖嬰現象。對於加州來說，聖嬰會帶來連續第二個降水量遠高於平均值的冬季，並帶來山體滑坡、洪水 和海岸侵蝕等災害。

國家海洋和大氣管理局的官員表示，未來兩個月很可能向聖嬰現象過渡。該機構表示，雖然弱聖嬰現象是可能的，但目前有 80% 的可能性是中等強度，55% 的可能性是強聖嬰現象。該系統還預測，有 90% 的可能性會在今年冬天發生並持續到2024年春。此外，由於吸熱溫室氣體和即將到來的聖嬰現象，未來五年全球氣溫可能會超過創紀錄水平。

聖嬰現象不僅影響全世界的天氣和氣候模式，也會對包括能源、金屬、農業和交通在內的無數行業產生連鎖反應，這種全球影響也可能波及加州，因為南美、印度尼西亞和世界其他地區的進出口市場可能會受到影響，影響整個供應鏈 。

此外，加州大學 合作推廣部農業氣候適應專家 Tapan Pathak 說，這對加州的農業也有潛在的直接影響。Pathak 說，聖嬰現象對該州的農業影響通常在冬季最為明顯，當時氣溫升高，會對冬季休眠期間需要低溫的農作物產生負面影響，例如開心果、櫻桃和梨。他補充，溫暖的冬天也意味著更大的蟲害，而害蟲可能更早開始活動周期。

至於降水影響，Pathak 說這還不能確定，因為加州與聖嬰現象相關的降雨的精確時間和位置，取決於系統的強度、急流的位置以及其他相關的大氣和海洋振盪等因素。