禁中國公民買地 趙美心：佛州煽動反亞情緒

國會亞太裔黨團主席趙美心痛批排外主義和種族歧視會煽動反亞情緒。（眾議員辦公室）

喧嘩已久的佛羅里達州（Florida）州議會立法禁止中國人買地終成現實，該州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）近日將佛州 參議會264 號法案簽署為法律。國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心（Judy Chu）發表聲明，痛批佛州將某些移民身份的中國人等同中共代理人，只會進一步煽動當前的反亞情緒，而禁止外國人買地必須由聯邦政府立法。

佛州SB 264新法禁止中國公民以及來自俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴、委內瑞拉和敘利亞的外國公民，購買農田或軍事設施或海港或機場等基礎設施十英里範圍內的任何財產。此外，不具有美國公民身份或合法永久居民身份的中國人不得完全擁有佛州財產。中國簽證持有人（visa holders）可以擁有一套住房，但必須在州政府完成特殊登記。

對此，趙美心表示，她對SB 264簽署成為州法感到無比憤怒。這是從州的層面限制中國購房者財產所有權的最新舉措，這些購房者是有抱負的小企業主、學生和尋求在美國創造更好生活的家庭。此外，SB 264給目前的中國房主帶來了不成比例的負擔，他們現在必須在州府機構登記財產。住在佛州的亞裔 美國人現在在購買房產時可能會面臨不當懷疑，包括房地產經紀人、貸款人和房地產行業其他專業人士的潛在的種族定性。

趙美心指出，政府找替罪羊和剝奪亞裔社區的土地所有權，是這個國家歷史上的汙點。SB 264 重複了這種可恥的歧視，並通過將具有某些移民身分的中國人等同於中共代理人，進一步煽動了當前的反亞情緒。所以，她目前正在與亞裔黨團住房小組組長、德州聯邦眾議員 Al Green 合作，起草一項法案，在聯邦層級攔阻此類歧視性的州法，並重申自己對確保亞裔社區安全的承諾。

「讓我明確一點：民選官員必須警惕應付外國國有企業和與外國政府有聯繫的實體、公司和個人，對我們的國家安全構成的具體威脅。但是，針對個人和社區和制定的政策，只是因為他們的國籍、種族、族裔或移民身份，不僅是歧視性的，而且完全違憲。回想起 19 和 20 世紀中國移民首次抵達這裡之後，出現的『本土反亞裔外國人土地法』（nativist anti-Asian alien land laws）。二戰期間針對日裔美國人的仇外心理，也使他們遭到全面監禁。」

趙美心表示，她將繼續為亞裔社區的公民權利而戰，包括購買和擁有財產的權利，並反對一切針對亞裔社區的種族歧視 的企圖。