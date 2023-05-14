管理員以福利為由性騷女租客 房東也被起訴

洛杉磯市韓國城的一處出租公寓的管理員，被指控利用職務便利對女性房客性騷擾。（取材自Google地圖）

根據聯邦司法部 （Department of Justice）12日發布的新聞稿，指控洛杉磯市韓國城的一處出租公寓的管理員利用職務便利對女性房客進行性騷擾 ，作案時間超過8年，該公寓的房東也一併被起訴。

該訴訟已被提交至加州中區聯邦地方法院，韓國城一處多層出租公寓的管理員Abraham Kesary被指控，自2012年起在洛杉磯西部大道445號公寓樓性騷擾多名女性租客。Kesary以提供與租房有關的福利作為交換條件（例如提供減租、免租或減免滯納金），提出與女性租客發生性行為，並在未經允許的情況下進入寓所對她們性騷擾。

該訴訟還同時起訴了公寓所有者M＆F Development LLC公司，要求被告支付賠償金以補償受害人，同時支付民事罰款以維護公共利益，並要求法院發出禁止歧視 的命令。

加州中區檢察官Martin Estrada在新聞稿中指出，被告人Kesary多年來濫用其作為物業經理的權力，對弱勢租戶進行性騷擾和侵害。司法部將依據「公平住房法」（Fair Housing Act），為受到歧視和騷擾的受害者尋求正義。

根據「公平住房法」，在租賃住房、房屋銷售、貸款、房屋廣告和其他住房相關交易中，禁止基於種族、膚色、宗教、國籍、性別、殘疾和家庭狀況等因素的歧視，這意味著房東、業主、房屋經紀人、貸款人和其他涉及住房交易的相關者，不得以受保護為由，對個人進行歧視或拒絕提供住房機會。

司法部同時呼籲，那些認為自己曾在Abraham Kesary或M＆F Development LLC所擁有或管理的公寓中受到性騷擾，或其他形式的住房歧視的受害者，可以致電住房歧視舉報專線1-833-591-0291。