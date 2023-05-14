特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉車無法啟動，華人叫拖車服務送去維修。（圖：受訪者提供）

洛杉磯縣華人 日前反映，自己開的特斯拉 轎車連續兩個月內，發生兩次大故障，無法啟動。送到車行檢查發現汽車 線路竟被囓齒類動物咬斷。華人支付了1600多元修理費，只能自認非常倒楣。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民莫小貝，有一部特斯拉Model X，第一次汽車出現大故障發生在2月28日。那天晚上小貝準備出門時，發現停在家中車庫的特斯拉車無法啟動，她趕緊叫拖車服務送去維修。第二天工作人員來電表示，汽車無法啟動的原因，是因為車內線路被囓齒類動物咬斷。對此，小貝非常不解，動物怎麼會跑到車內並咬斷線路？又會是什麼囓齒類動物爬進家中車庫？

緊接著兩個月後的4月29日，這部特斯拉車再次發生相同故障，鑰匙可以打開車門，但顯示無法啟動。經過檢修，確定同樣的原因，也是被囓齒類動物咬壞電線。莫小貝十分好奇，短時間內出現同樣問題，她詢問工作人員是不是第一次的線路沒有修好，但對方回覆說是兩個不同的地方被咬斷。

根據莫小貝的陳述，第一次修理費用1500多元，自付額1000元，保險公司支付500多，第二次修理費600多元，全部自己支付。接連發生同樣的問題並遭受經濟損失，從工作人員發送的圖片看，像是汽車底盤的線路被咬壞，但不知道究竟是什麼動物鑽進底盤，小貝希望能找到幕後 「兇手 」。

莫小貝的家住在亞市山上，靠近西拉瑪德瑞（Sierra Madre），周圍生態環境很好，常見各種野生動物。家中的車庫半敞開式，一頭連著後花園，花園裡經常有兔子、鴨子、老鼠、地鼠等動物出沒。小貝猜測，可能是這些小動物跑到車庫裡搞破壞，「兔子的牙齒比較厲害，可能是兔子，但我最大的懷疑對象是地鼠。 」

莫小貝指出，家中地鼠多見，喜歡在草坪、花園中打洞，高峰時曾在院中打了五、六十個洞，損壞花草樹木。她記憶中已經抓過十幾隻地鼠，但地鼠繁殖能力極強，過一段時間，又有新地鼠在此安家。地鼠也非常狡猾，小貝曾發現洞裡有四條通道，如果在一個洞口放老鼠夾，地鼠可以通過其他通道逃跑，只有同時在四條通道放夾子，才能抓住它。

咬壞汽車線路的幕後兇手極有可能就是地鼠，但有件事讓莫小貝百思不得其解，她詢問附近鄰居，沒有人遇到過類似事情。「只有我開特斯拉車，我分析得出的結論是，特斯拉車型的底盤，小動物可能比較容易鑽進去。」小貝同時解釋，一般人的車庫都是封閉式，她家的車庫半開放式，因此動物容易進出。