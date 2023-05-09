搭飛機免費升艙潛規則 體重者優先

業內人士透露，體重更重者更有可能獲得免費升艙的機會。（圖：受訪者提供）

如何在搭乘飛機的旅途中，幸運地拿到免費升艙的機會？業內人士透露一個鮮為人知的秘密：體重較重者比一般人更有可能成為那個幸運兒。

在洛杉磯 從事多年旅遊、機票業務的顧彬彬表示，免費升艙有一個秘笈：體重有點過重的那位朋友總是被升艙，而體重正常的只能留在經濟艙。

除了此一秘笈，顧彬彬指出，一些航空公司對於特定型號的飛機提供競價升艙優惠，這在國際航班中比較多見，往往可以用很低的價格成功升艙，但很多人並不知道這個優惠。

乘客如果收到一封航空公司邀請參與「競價升艙」的活動郵件，點擊鏈接跳轉到活動頁面，就可在商務艙和經濟艙差價的20%到40%間進行競價，航空公司會在同類出價者中選出價最高者為其升艙。通過這種方式，購買經濟艙的乘客可以節省五、六百美元，享受到商務艙的服務。

一般來說，免費升艙在旅行旺季中較為多見，航空公司的經濟艙超售，恰巧商務艙空餘座位較多，買了經濟艙的客人較晚抵達機場 辦理登機手續時，由於經濟艙已經坐滿，航空公司會將晚到的經濟艙客人免費升為商務艙。因此，也有人指出，愈晚到機場辦票，愈可能被升艙，因為工作人員不會在剛開始辦票時，就放出免費升艙的位置。

不過，顧彬彬提醒，這要看運氣，前提是商務艙還有空位，且客人堅決要搭乘此一航班。通常客滿時，航空公司會說服客人改乘其他航班，並給予部分經濟補償，行程時間靈活的乘客有時會接受。

曾有許多飛行經歷的人總結出一些免費升艙的要訣，指出全價經濟艙升艙更快，航空公司考慮為乘客免費升艙時，會適當照顧全價購買經濟艙的乘客。比如美國航空、美國西北航空曾推出Go First Fares的服務，購買全額經濟艙票的乘客在高等艙位尚有空位下，可能會自動升級。業者也提醒，乘客主動詢問工作人員是否可免費升艙，有時會有意想不到的收穫。

當然，免費升艙最靠譜的方式是成為航空公司的會員，利用里程或會員權益升艙。航空公司首先考慮升艙的客人，一般都是經常搭乘的旅客。因此，若經常搭乘飛機，可填表成為會員，並爭取成為金卡、白金卡會員。一般升艙的優先順序是白金卡、金卡，再是普通卡。

此外，如果想花較少的費用讓自己的座位升艙，專家建議，購買登機口或飛機上的升艙服務，通常會比直接購買高等艙位便宜。航空公司商務艙如果還有空位，並已接近起飛時間，航司往往會諮詢乘客是否需要升艙，此時的升艙價格就會相對偏低。同樣的，航班起飛後，商務艙空餘座位較多，空乘人員也會在機上銷售這些座位，價格也會相對比較低廉。