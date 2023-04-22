南加降雨破紀錄 專家：還是要省水
今年第一季度持續三個月的冬季風雨，給南加州提供半個世紀以來破紀錄的豐沛降雨和降雪。不過聖蓋博谷多位華人水區委員20日均表示，剛剛過去的雨季尚未足以完全補齊南加州多年以來的嚴重乾旱所虧空的庫存水量，目前南加州很多城市還是處於居民用水二級緊急狀態(Emergercy lever 2)，節約用水仍需「警鐘常鳴」。
核桃谷水區主席李敏妮和兩位華人理事趙百淳、湯繼理表示，和南加州其他水區的許多城市一樣，目前核桃谷水區轄區仍然維持去年開始居民用水二級緊急狀態，並非完全放開用水，沒有限制，所以希望市民庭院每周只澆水三次，每天澆水設置在早上8時至晚上5時這段蒸發最大期間之外的時間；家庭游泳池不用時最好覆蓋起來，減少水分蒸發。
李敏妮表示，南加州多年來應付持續的嚴重乾旱，一直大量抽取地下水。多年持續的嚴重乾旱也造成水庫水位嚴重不足，多年都沒有達到正常水位，今年春季豐沛的降雨降雪，對多年虧空有較為明顯的補充，但離高枕無憂還差很遠。
趙百淳表示，雖然今年的降雪也是幾十年來破紀錄的多，但隨氣溫上升，山上雪融之後，周邊的花草樹木也一路分享吸收，意味著並非所有的融雪都能夠到達預定的水庫，成為儲存水。南加州乾旱那麼多年，改善存水儲量需要相當長的時間，需要持續的豐沛降雨和降雪，絕不是一年就能徹底改變。
就職洛杉磯縣水資源和環保研究部門的湯繼理博士表示，從加州水資源部提供的最新數據看，目前加州山上積雪為正常年份的200%左右，這是非常好的狀況，加州已幾十年沒有見到這種情形。現在加州水庫的存量，包括主要幾個水庫，比如Lake Oroville、Shasta等，幾乎是滿載的存量，也是過去少見。但同時，加州的旱像還是沒有徹底解除。過去20年，從2000年開始，美國和加州每年的4至10月都經歷不同程度的乾旱，這種乾旱周期依然存在。
湯博士認為，加州今年第一季度的降雨情形，應該是一個較為潮濕的周期開始，但大家不會忘記過去幾年加州非常乾旱。他解釋，乾旱和民眾用水的控制一共劃分為六個階段，當居民用水需要減少50%時，意味著乾旱極端嚴重。南加州從去年開始至今為第二階段，意味著節約用水依然是常規性規定。因為大家都不知道乾旱是否持續，所以未雨綢繆，養成省水習慣非常重要。
李敏妮表示，這些年加州民眾已經在很多地方提高了省水意識，比如使用省水馬桶，陰天關掉戶外噴淋設備，洗手注意節省用水等等，但還是希望省水習慣繼續下去，因為今年的好光景不代表明年還會有。
省水不僅是政府的呼籲，也是老百姓的願望，因為每戶的用水量直接關係到戶主的水費支出。從去年下半年開始，不少居民表示水費暴漲，每個月水費遠遠超出預期。湯繼理表示，核桃谷水區每年水費都會調整，但不會半年一跳或臨時上調，居民感覺水費暴增，可能是居民用水量增加的關係，因為持續乾旱，室内室外的用水不知不覺增加，相信像今年春天多雨的情形，居民上半年的水費應該會節省很多。
李敏妮表示，核桃水區的水主要來源於大都會水和科羅拉多河，都是進口水，當大都會水利局水費上漲，核桃谷水區水費也會跟著調升。
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