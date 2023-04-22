南加降雨破紀錄 專家：還是要省水

核桃谷水區主席李敏妮（中）和兩位華人理事趙百淳（左）、湯繼理（右）。（記者楊青／攝影）

今年第一季度持續三個月的冬季風雨，給南加州 提供半個世紀以來破紀錄的豐沛降雨和降雪。不過聖蓋博谷多位華人水區委員20日均表示，剛剛過去的雨季尚未足以完全補齊南加 州多年以來的嚴重乾旱所虧空的庫存水量，目前南加州很多城市還是處於居民用水二級緊急狀態(Emergercy lever 2)，節約用水仍需「警鐘常鳴」。

核桃 谷水區主席李敏妮和兩位華人理事趙百淳、湯繼理表示，和南加州其他水區的許多城市一樣，目前核桃谷水區轄區仍然維持去年開始居民用水二級緊急狀態，並非完全放開用水，沒有限制，所以希望市民庭院每周只澆水三次，每天澆水設置在早上8時至晚上5時這段蒸發最大期間之外的時間；家庭游泳池不用時最好覆蓋起來，減少水分蒸發。

李敏妮表示，南加州多年來應付持續的嚴重乾旱，一直大量抽取地下水。多年持續的嚴重乾旱也造成水庫水位嚴重不足，多年都沒有達到正常水位，今年春季豐沛的降雨降雪，對多年虧空有較為明顯的補充，但離高枕無憂還差很遠。

趙百淳表示，雖然今年的降雪也是幾十年來破紀錄的多，但隨氣溫上升，山上雪融之後，周邊的花草樹木也一路分享吸收，意味著並非所有的融雪都能夠到達預定的水庫，成為儲存水。南加州乾旱那麼多年，改善存水儲量需要相當長的時間，需要持續的豐沛降雨和降雪，絕不是一年就能徹底改變。

就職洛杉磯縣水資源和環保研究部門的湯繼理博士表示，從加州水資源部提供的最新數據看，目前加州山上積雪為正常年份的200%左右，這是非常好的狀況，加州已幾十年沒有見到這種情形。現在加州水庫的存量，包括主要幾個水庫，比如Lake Oroville、Shasta等，幾乎是滿載的存量，也是過去少見。但同時，加州的旱像還是沒有徹底解除。過去20年，從2000年開始，美國和加州每年的4至10月都經歷不同程度的乾旱，這種乾旱周期依然存在。

湯博士認為，加州今年第一季度的降雨情形，應該是一個較為潮濕的周期開始，但大家不會忘記過去幾年加州非常乾旱。他解釋，乾旱和民眾用水的控制一共劃分為六個階段，當居民用水需要減少50%時，意味著乾旱極端嚴重。南加州從去年開始至今為第二階段，意味著節約用水依然是常規性規定。因為大家都不知道乾旱是否持續，所以未雨綢繆，養成省水習慣非常重要。

李敏妮表示，這些年加州民眾已經在很多地方提高了省水意識，比如使用省水馬桶，陰天關掉戶外噴淋設備，洗手注意節省用水等等，但還是希望省水習慣繼續下去，因為今年的好光景不代表明年還會有。

省水不僅是政府的呼籲，也是老百姓的願望，因為每戶的用水量直接關係到戶主的水費支出。從去年下半年開始，不少居民表示水費暴漲，每個月水費遠遠超出預期。湯繼理表示，核桃谷水區每年水費都會調整，但不會半年一跳或臨時上調，居民感覺水費暴增，可能是居民用水量增加的關係，因為持續乾旱，室内室外的用水不知不覺增加，相信像今年春天多雨的情形，居民上半年的水費應該會節省很多。

李敏妮表示，核桃水區的水主要來源於大都會水和科羅拉多河，都是進口水，當大都會水利局水費上漲，核桃谷水區水費也會跟著調升。