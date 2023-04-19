考題不精準？DMV：5年專業人士翻譯

針對近日不少華人在更新駕照 考筆試時感覺試題變難，甚至翻譯不到位，不容易考過，加州 汽車管理局(DMV )對此回應，翻譯人員都是有五年經驗的專業人士，層層把關，只要熟記駕駛手冊，就能回答對所有筆試問題。

為此記者聯繫了加州DMV，相關工作人員回覆確認到，筆試試題一直有在更新，以確保考生掌握充分的駕駛知識。加州DMV在2021年最後一次更新試題，使用了知名的LOFT算法調節題目的難度，並優化題目。

對於中文試題翻譯的問題，DMV解釋，試題翻譯使用的是翻譯公司Auerbach International的服務，翻譯人員都是有超過五年經驗的專業人士，並經過層層審核。DMV在收到翻譯後，還會在車管所內找一名會中文的工作人員檢閱。

至於如何能更高效地備考，DMV建議熟讀中文的駕駛手冊，並表示所有問題都能在手冊中找到答案。如果不知道錯在哪或不清楚答案，DMV工作人員會幫助解答。中文版手冊：https://www.dmv.ca.gov/portal/file/california-driver-handbook-chinese-pdf/。

此外，DMV還推薦了官方的樣版試題，其中包括中文版本：https://www.dmv.ca.gov/portal/file/dl-5s-ch-pdf/。

在南加帶駕考多年的學車教練姜岩指出，根據他學員們的反饋，今年試題變化確實很大，難度有所增加。不過，姜教練指出，只要仔細學習官方駕駛手冊的第八到十三章，掌握其中的內容，應該都能通過。