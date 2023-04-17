我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

記者張宏／洛杉磯報導
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

日本航空旗下的廉價航空Zipair，將在今年6月開通舊金山到東京的直飛航班，成人來回機票700元左右，6歲以下孩子只需花100元就能從舊金山飛到東京，很適合計畫全家人回中國的民眾，對美西華人來說很有吸引力。

舊金山是Zipair航空第4個美國目的地，除此之外還有洛杉磯、聖荷西、夏威夷。 要買到100元的舊金山到東京的單程機票，條件是乘客必須在6歲或以下，且須在日本購買機票。7歲或以上乘客的單程票起價為325元，來回不過700多元。該航班計畫於6月2日開始運營，每周運營5班。

Zipair北美出發地包括洛杉磯、聖荷西、檀香山，6月還會開通舊金山。（Zipa...
Zipair北美出發地包括洛杉磯、聖荷西、檀香山，6月還會開通舊金山。（Zipair網站截圖）

有華人最近購買了暑假舊金山飛東京的機票，她帶2個孩子，3人往返機票各種升級加一起最後才1996元，感覺不會再有更便宜的機票就果斷下單了。也有華人Tina買了7月初到8月初往返的豪華艙，4張票價格是6700元。她說，雖然豪華艙的各種服務都要花錢買，但是硬件還是滿足的，座位空間大可躺平。吃喝自己帶就行了，還能順便在日本停幾天逛吃買。對比長榮航空在台灣轉機經濟艙每張票也要2000多元，這個價錢她很知足。另外她還買了東京到北京的往返，每票570元，雖然無法和疫情前的機票比，但也可以了。

Zipair機艙內可平躺座位。（取材自Zipair網頁）
Zipair機艙內可平躺座位。（取材自Zipair網頁）

如果選擇4月下旬洛杉磯出發，5月上旬回來，最便宜的往返票機大概在760元左右，對於那些想去日本遊玩，再轉機去中國的人來說也是不錯的選擇。

Zipair洛杉磯出發如果選擇4月下旬出發，5月上旬回，最便宜的往返票機大概在7...
Zipair洛杉磯出發如果選擇4月下旬出發，5月上旬回，最便宜的往返票機大概在760元左右.（Zipair網站截圖）

乘坐過Zipair航空的李小姐說，這家的飛機都是787-8，這家航空適合自己帶上水、零食、餐點，帶上iPad連上飛機提供的wifi，可看幾個電影（因為提供10來部電影），飛機上網速很慢，勉強可查個微信。

還有人有人吐槽Zipair航空新加坡飛東京航線常會在出發前一周突然取消航班，取消的目的很多人說是讓旅客只能買另一家廉航的。不過美西航線目前還沒有這個問題。 李小姐說，廉價航空的服務和配套供應肯定也不能和大航空比，比如有行李限制，排隊長登機慢，航班晚點，搭廊橋拖時間等。還有一個注意的就是到日本，再從日本轉機飛中國需換機場，因此要入境日本。這對非美國公民不友好，需要辦日本簽證。但只要這些問題都能忍受就可下手買。

Zipair機艙內可平躺座位。（取材自Zipair網頁）
Zipair機艙內可平躺座位。（取材自Zipair網頁）

日本 舊金山 華人

上一則

更新駕照 持H1B華男等半年 還得筆試

延伸閱讀

日中關係雖趨緊張 日本動畫片在中國仍大受歡迎

日中關係雖趨緊張 日本動畫片在中國仍大受歡迎
G7外長會議日本開幕 確認台海和平穩定重要性

G7外長會議日本開幕 確認台海和平穩定重要性
第一時間壓制嫌犯 日本漁港大叔穿的背心爆紅

第一時間壓制嫌犯 日本漁港大叔穿的背心爆紅
沒人想當公務員 日本擬推「周休3天」彈性工作制吸引人才

沒人想當公務員 日本擬推「周休3天」彈性工作制吸引人才
「繽FUN天后」金山華埠春日節 熱鬧登場

「繽FUN天后」金山華埠春日節 熱鬧登場
舊金山中位數房價 同比降14.5%

舊金山中位數房價 同比降14.5%

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

2023-04-10 02:20

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」