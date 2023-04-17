曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

日本 航空旗下的廉價航空Zipair，將在今年6月開通舊金山 到東京的直飛航班，成人來回機票700元左右，6歲以下孩子只需花100元就能從舊金山飛到東京，很適合計畫全家人回中國的民眾，對美西華人 來說很有吸引力。

舊金山是Zipair航空第4個美國目的地，除此之外還有洛杉磯、聖荷西、夏威夷。 要買到100元的舊金山到東京的單程機票，條件是乘客必須在6歲或以下，且須在日本購買機票。7歲或以上乘客的單程票起價為325元，來回不過700多元。該航班計畫於6月2日開始運營，每周運營5班。

Zipair北美出發地包括洛杉磯、聖荷西、檀香山，6月還會開通舊金山。（Zipair網站截圖）

有華人最近購買了暑假舊金山飛東京的機票，她帶2個孩子，3人往返機票各種升級加一起最後才1996元，感覺不會再有更便宜的機票就果斷下單了。也有華人Tina買了7月初到8月初往返的豪華艙，4張票價格是6700元。她說，雖然豪華艙的各種服務都要花錢買，但是硬件還是滿足的，座位空間大可躺平。吃喝自己帶就行了，還能順便在日本停幾天逛吃買。對比長榮航空在台灣轉機經濟艙每張票也要2000多元，這個價錢她很知足。另外她還買了東京到北京的往返，每票570元，雖然無法和疫情前的機票比，但也可以了。

Zipair機艙內可平躺座位。（取材自Zipair網頁）

如果選擇4月下旬洛杉磯出發，5月上旬回來，最便宜的往返票機大概在760元左右，對於那些想去日本遊玩，再轉機去中國的人來說也是不錯的選擇。

Zipair洛杉磯出發如果選擇4月下旬出發，5月上旬回，最便宜的往返票機大概在760元左右.（Zipair網站截圖）

乘坐過Zipair航空的李小姐說，這家的飛機都是787-8，這家航空適合自己帶上水、零食、餐點，帶上iPad連上飛機提供的wifi，可看幾個電影（因為提供10來部電影），飛機上網速很慢，勉強可查個微信。