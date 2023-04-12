亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

許多派對參與者直接踩踏她家前院的草坪，導致剛耗費2萬元佈置的花園被踩壞。（受訪者提供）

居住在南加亞凱迪亞 市(Arcadia )的陳姓夫婦原本恬靜的生活，最近慘被西裔鄰居攪亂，麻煩一樁接一樁，甚至需要擔憂生命安全，不得不考證買槍自衛。這戶西裔鄰居曾排污水、縱容狗狗至別人家排泄、頻繁開大型派對至深夜擾民等，陳女士嘗試過溝通、報警、和市政府反應等措施，但目前還沒有完全解決。

視頻來源：世說新聞製作團隊

陳女士居住在房價 較高的亞凱迪亞市北部，當地房價基本在200萬元以上。根據陳女士描述，4月1日晚，她的西裔鄰居舉辦大型派對，目測有超過百人參與。凌晨時分仍然能聽到震耳欲聾的音樂，以及派對參與者的尖叫聲。除了製造噪音，派對參與者疑似為了玩得更放縱，聚眾抽大麻以及吸笑氣。

陳女士反映，這些化學品的味道直到第二天上午還能聞到。因為不滿派對深夜擾民，附近居民曾報警，但因為參與人數眾多，直到凌晨3點，派對人群才完全散去。

●剛花2萬元 草坪全被踩

陳女士表示，這場派對除了打擾他們休息，還對他們的房產造成破壞，許多派對參與者直接踩踏她家前院草坪，導致剛耗費2萬元布置的花園被踩壞，灌溉系統也被破壞；陳女士還懷疑，隔壁房屋的廁所數量不足以滿足百人需求，可能很多人在附近隨地大小便。

派對上的部分年輕人，還曾做出過分舉動。陳女士的鄰居，畢業於麻省理工大學的Clair表示，有年輕人疑似在玩真心話大冒險，輸的人突然跑到陳女士家門口，瘋狂敲她家的門。陳女士夫婦已年過六旬，大半夜被這麼驚嚇，久久驚魂未定。當陳女士試圖和西裔鄰居交涉時，對方非但沒有道歉，還反嗆，「你英語說的差，又沒朋友，你的生活真的太無聊了」。

這場喧鬧的百人派對只是鄰居帶給陳女士的無數噩夢中的一個，這位西裔鄰居習慣白天睡覺，夜晚活動，一到深夜總是鑼鼓喧天。同時，因西裔鄰居家地勢略高，且沒有裝排水管道，西裔鄰居便總將污水排到陳女士的花園。西裔鄰居家的狗也常到陳女士家前院隨意排洩，鄰居也從不拴狗或撿走排洩物。此外，西裔鄰居還曾飆車，弄得信箱上都是血，陳女士還目睹鄰居被警察制伏。

●房東 敷衍 不解決問題

事實上，西裔鄰居並不是房屋的屋主，只是租戶，在這裡租房約八個月。陳女士指出，比租戶更氣人的是不解決問題的房東，房東是一對華人夫婦，自己試圖和對方溝通過很多次，但是對方一直敷衍了事，並未有所作為，房東甚至說到「這個房客很可憐，等她兒子上大學就好了」。

因為溝通無果，報警也只能解決一時問題，陳女士和鄰居們選擇向市政府尋求幫助。陳女士說市府的態度非常好，立即派負責該片地區的違規巡查官前來調查。檢查官和工作人員核實了西裔鄰居在院內進行買賣鍋爐的不合規商業行為，以及向陳女士家排污的不當行為，讓其立刻停止。市府工作人員還建議陳女士在院子裡安上「禁止排污」的警告牌。

雖然在市府警告之後，該西裔鄰居不再向陳女士家排放污水，然而擾民的大型派對卻從未停止。陳女士說，參加派對的人曾提著笑氣站在她家門口，讓她十分害怕，為此她和丈夫還特意去考了槍證，並購買槍枝，以備防身之需。

為了尋求房東的說法，記者試圖聯繫該處房屋的房東，但截止發稿仍沒有收到回應。

亞凱迪亞市第二選區市議員關美滿（Sharon Kwan）得知陳女士的困擾後，立即展開調查，據市府經理反饋，4月1日晚確實有舉辦大型的收費派對，附近多戶居民報警，警員也趕到現場驅離人群。關美滿表示，她會持續關注此事的後續發展，建議受到這類騷擾時盡快報警。關美滿還建議，如想召開大型派對，應先和市府聯繫並獲得許可，也要提前和鄰居溝通，說清楚可能造成的不便。

亞凱迪亞市市長鄭博仁表示，他在亞市三年沒聽過這樣的事情，建議受驚擾的鄰居及時報警，他也會持續關注此事發展。