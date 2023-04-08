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H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

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職業移民僧多粥少 有華人5年未中籤

記者劉子為、朱敏梓、陳開／洛杉磯報導
H1B近年來申請數量逐年遞增，而中籤率則逐年遞減。（Getty Images)
H1B近年來申請數量逐年遞增，而中籤率則逐年遞減。（Getty Images)

2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。除了許多公司為了應對可能的經濟不景氣，大規模裁員外，H1B工作簽證的中籤率，也降至近年來新低。有華人連續四年抽籤不中，對前途感到迷茫。

視頻來源：世說新聞製作團隊

正在攻讀博士學位的張同學，今年已經是第四次參與H1B工作簽證抽籤，但與前幾次一樣，沒能等到中籤的好消息。張同學表示，當初選擇讀博，正是因為工作簽證沒抽中；如今博士都快畢業了，沒想到還是沒有抽到工作簽證。其實張同學還不是運氣最差的那一個。移民律師許俊良表示，他知道有華人連續五年沒有抽中H1B。

H1B中籤難，其實不是從今年開始，只是今年的中籤率實在太低。移民律師許俊良估計，今年的中籤率，大約只有10%到20%。中籤之所以困難，主要因為申請人數連年上升。移民律師姜國棟表示，今年抽籤難，每個律師都有這個感慨。去年申請者是30萬人，今年一躍升到48萬，而H1B每年固定只提供6萬5000個名額。

而從今年抽籤情況來看，在3月27日，移民局（USCIS）就在官網更新了一則聲明，稱在H1B初始註冊期間，已收到足夠的H1B電子註冊申請，達到今年財年的抽籤類H1B的年度上限。事實上，從2021財政年度開始，H1B總註冊數就開始逐年增加，原因是2020年開始，美國推行了電子註冊抽籤制度（H1B Online Registration）。

姜國棟律師解讀，今年人數暴增與H1B被濫用有關，簡單來說就是一人占用多個名額，尤其是印度人抽H1B，他們有專門的機構，會同時使用五、六個公司的名義，幫一人申請。最多時，甚至用十家公司的名義為一人抽；相比老實的中國人，找到一個工作，就只用一間公司的名義抽籤，印度人的中籤機率就高了很多倍。雖然這樣很不公平，移民局一直說要改革，但截止目前沒有實質動作。而如果改革遲遲不到，中籤難度預計還會繼續提升。

H1B 工作簽證 移民局

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