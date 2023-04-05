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出遊遇沙塵暴 開車能見度零 如拍災難片

記者邵敏／洛杉磯報導
華人途經內華達、加州州界，能見度幾乎為「零」。（圖： 受訪者提供）
華人途經內華達、加州州界，能見度幾乎為「零」。（圖： 受訪者提供）

南加地區這兩日的天氣雖陽光明媚，但卻強風突襲，春假出遊的華人不僅遭遇龍捲風，還碰到沙塵暴，一路開車能見度幾乎是「零」，記錄的視頻顯示就像災難片場景。樂觀的華人感慨，「這就是旅行的魅力，總有計畫之外的奇遇。」

視頻來源：記者邵敏

家住河濱縣坦密庫拉市（Temecula）的華人保險經紀Christy，熱愛旅遊，一家人日前開著房車度春假。 4月3日他們到達死亡谷國家公園（Death Valley National Park）附近時，遇到巨大的沙塵暴。

死亡谷國家公園，Christy一家體驗沙塵暴經歷。（圖：受訪者提供）
死亡谷國家公園，Christy一家體驗沙塵暴經歷。（圖：受訪者提供）

Christy說，一路開車完全看不見周圍情況，路邊停車時，整部房車被吹得一直在晃，孩子們當時有些害怕，但 Christy覺得很興奮，鼓勵孩子體驗難得的經歷。當天一家人原本計畫看沙漠沙丘，但在沙塵暴中無法徒步，Christy和孩子決定躲在車內，欣賞外面黃沙漫天的奇特風景， 「孩子的爸爸很勇猛，他一頭鑽進沙塵暴中了 。」

當晚房車在附近紮營，Christy表示一晚颳大風，房車直搖晃，她一邊睡覺一邊擔心車會不會被吹翻，第二天醒來一家人再次踏上旅途。對於遭遇的沙塵暴，Christy認為這就是旅行的魅力，總有計畫外的奇遇，「我覺得這個經歷很有意思，比原計畫更好玩。」

Christy表示，沙塵暴中房車被大風吹得一直搖晃。（圖：受訪者提供）
Christy表示，沙塵暴中房車被大風吹得一直搖晃。（圖：受訪者提供）

洛杉磯縣華人3日從拉斯維加斯開車回洛杉磯，中午1時30分左右，途經內華達和加州州界時，突然接到安博警告通知稱，州界有沙麈風暴，開車經過將面臨「零」能見度。華人隨後記錄的視頻顯示，一路漫天風沙，所有車輛都開得非常慢，進入沙塵暴中心地帶，眼前一片昏暗，什麼也看不見，只有風聲呼嘯，整個場景感覺就像一部典型的災難片。

洛縣羅斯密（Rosemead）華人高女士3日這一天，也踏上外出遊玩的行程，她在去往大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）的路上，看到窗外不遠處的龍捲風從地面升起，「雖說是小龍捲，但第一次這麼近距離接觸，還是非常興奮。」在大峽谷遊玩時，高女士表示，大風至少十級，在峽谷裡行走，不扶著旁邊的石頭，感覺隨時都會被風吹下去。

華人看到窗外不遠處，龍捲風從地面升起。（圖：受訪者提供）
華人看到窗外不遠處，龍捲風從地面升起。（圖：受訪者提供）

華人 沙塵暴 洛杉磯

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