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華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

記者趙健／洛杉磯報導
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

南加州是美國華人社區高密度地區之一，各類針對華人社區的詐騙案在南加層出不窮。近期，一種被所謂「熟人」騙取大筆錢財的騙局，多次出現在人們的視線。這類騙子先是將精力放在創建自己的「人物設定」和「搭建關係」，之後藉助他人的信任出手行騙，令人防不勝防。

1.扮有錢人

這類騙術中，第一種具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。這類騙子往往會先潛伏在受害人身邊，利用這段時間建立自己在目標人群中「非常富有」的人物設定，利用部分人認為「家境富有就不會是騙子」的意識誤區，再慢慢引「獵物」上鉤。曾因私下換匯被騙走10萬元的Shirley說，騙子會不斷向她顯示展示自己的家產雄厚，開豪車、住豪宅、請管家打理家事等等，她就以為這麼有錢的人總不至於看上這點小錢。後來才發現這些資產全都不在騙子名下，一切都是為了偽裝的「障眼法」。

2.建立共情

第二種伎倆是建立共情，創造身分上的親切感。比如，有的騙子會「化身」為家庭主婦，加入各類華人社區的保母信息分享群，慢慢獲取相關人群的信任。還會不斷在平台或者社交群裡發布自己的親子照片或者育兒心得，佯裝成自己是一位「忙著帶娃」的年輕媽媽。之前的受騙者Shirley表示，她剛到美國時就是通過育兒交流的微信群，認識了騙子。

3.熱中活動

第三類常見招數則是在「熱中參加社區活動」的掩護下行騙。另一位被社區內的熟人詐騙了25萬元的華人W先生表示，騙子M平日就非常熱中參加社區的各類活動，在朋友圈不斷更新自己與政客名流的合影，甚至還自創社團，舉辦各類活動。實際上，這一方面在藉創辦社團為自己的信用背書，另一方面又利用社團的吸引力引誘更多「獵物」。 W先生說，當時對方以虛假投資方式騙走了他的錢，當時騙子甚至告訴W先生，「這次賺了錢後，要買一棟房子專門給社團作為公共活動的場所。」

4.極度熱心

這些騙子的另一個共同特點就是，他們都有一副「熱心腸」。騙子們往往會表現得非常熱心和樂於助人，在交往中對受害人表現出異常關心。 W先生說，騙子在開始行騙前，經常來他家噓寒問暖。即便是在行騙過程中，騙子也會時不時裝作設身處地的為他著想，「換位思考」裝作更多的考量他的利益，實際上每一次關心的背後，都有著不可告人的目的。

這些伎倆都是南加華人社區裡「殺熟盤」詐騙中頗具代表性的幾個陷阱。其實稍加觀察不難發現，這些騙子們都不會開始就直奔主題，他們的伎倆更多是先通過一定時間建立起與目標的信任關係，先「熟」再「殺」。這也提醒了華人民眾需在日常生活中，對身邊突然出現的那些過於「熱情主動」甚至「無事獻殷勤」的陌生關係多加留心。

華人 南加 詐騙

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