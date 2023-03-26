風暴解渴 紐森縮減乾旱令 撤銷第二級缺水應急計畫

隨著今冬風暴不斷，加州州長紐森取消部分乾旱限令。（CNBC）

洛杉磯時報報導，在歷經加州 有紀錄以來最潮濕的冬季之一後，加州州長紐森 （Gavin Newsom）24日宣布，將取消加州部分乾旱限令，並大幅增加替2700萬人服務水局機構的供水量。

紐森取消的限制計畫，包括在2021年7月，加州面臨極度乾旱的情況下，呼籲自願減少15%用水量。

州長還撤銷2022年3月的命令，要求城市供應商啟動缺水應急計畫的第二級（Level 2），這意味著缺水率為20%。

然而，當天紐森並未宣布乾旱結束，並說他於2021年10月宣布全州進入乾旱緊急狀態在某些部分仍很重要，因加州正在歷經多變的天氣模式，另一場長期乾旱也可能很快出現。

「我們有責任保留行政命令的某些規定，以便加州快速追蹤地下水補給、雨水收集計畫等」他說。

一些規定，如禁止在降雨後48小時內澆灌草坪和使用沒有關閉噴嘴的軟管，禁止在商業和工業財產澆灌無功能草坪等禁令並未改變。

在今年雨季來臨前，加州正面臨有紀錄以來最乾旱的三年，水庫乾涸，供水量大幅減少。

今年年初一系列風暴，幫助緩解該州極端乾旱，內華達山脈也出現創紀錄積雪量。

加州水資源局（Department of Water Resources，DWR）官員表示，加州水務機構今年原本只準備從州水利計畫中得到35%供應，如今可獲得75%。

DRW助理副主任亞伯（John Yarbrough）說，按照35%分配，該機構將向其29個成員機構提供約140萬畝╱呎水，如今可達到310萬畝／呎水量。一畝／呎約等於32萬6000加侖。

亞伯說，4月分的分配可能增加更多，然他和其他官員強調，州長的緊急狀態公告是修改，並非取消。

加州自然資源廳長（California Natural Resources Secretary）考夫特（Wade Crowfoot）說，「加州部分地區仍持續嚴重缺水，包括遠在北加州克拉瑪斯盆地（Klamath Basin）和依賴科羅拉多河的南加 州部分地區。」

無論如何，在歷經極度乾旱的三年後，此變化仍是個好消息。

2022年，由於供水量大幅減少，灌溉農田面積減少75萬2000畝，農作物減少17億元，估計損失1萬2000個農業工作崗位。

此外，乾井數量激增，尤其是中央山谷地區。城市地區也出現前所未有的用水限制，南加州700萬人每週僅有一至兩天得以進行戶外澆水。

加州水資源委員會主席Joaquin Esquivel說，儘管地表水有盈餘，但地下水短缺，不會只通過一個雨季來補足。

此外，南加州的另一條主要水源，科羅拉多河（Colorado River）仍處於可怕的狀態。

這條河替約4000萬人提供水源，然乾旱和過度使用，使其水庫水位處於危險，水資源官員警告，密德湖（Lake Mead）可能很快跌破其最低取水閥，切斷美國西部供水。

聯邦官員已下令對加州和其他六個州大幅減少對該河使用，但迄今尚未達成任何協議。

根據預報，另一場風暴系統可能於下周初，帶來更多雨雪。