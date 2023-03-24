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洛城3女「零元購」竊1.3萬元商品 遭警方通緝

洛杉磯訊
警方發布照片，通緝三名參與「零元購」的女性嫌犯。（LADP）
警方發布照片，通緝三名參與「零元購」的女性嫌犯。（LADP）

洛市警局公布三名女子分別從洛杉磯市和洛杉磯縣的多家商店，偷走價值超過1萬3000元的商品，這是一個有組織的盜竊團夥。警方發布照片，通緝這三名參與「零元購」的嫌犯。

洛杉磯市警察局商業犯罪部門（LAPD’s Commercial Crimes Division）的警探，正在尋找三名女嫌犯，她們涉嫌在洛市和洛杉磯縣其他地方的零售店盜竊。

警方表示，犯罪嫌疑人帶著空錢包、購物袋進入商店，之後將化妝品、眼部護理產品和藥物等眾多商品藏在購物袋裡，不付錢就離開商店。官員表示，這三名女嫌疑人共盜竊超過1萬3000元的商品。

警方公佈三名嫌疑人的具體體貌特徵。嫌疑人一，21至25歲的黑人女性，黑髮棕眼，身高5呎9吋，體重約280磅；嫌疑人二，24至30歲的黑人女性，黑髮棕眼，身高5呎3吋，體重約240磅；嫌疑人三，25至30歲的黑人女性，黑色頭髮，有紅色條紋，棕色眼睛，身高5呎5吋，體重約210磅。

三名嫌犯駕駛的是一輛灰色雙門2007款本田思域（Honda Civic），加州牌照為6BJA376。

任何知情者請致電213-486-5920，聯繫商業犯罪部門偵探Holguin、Franssen或Prieto。非工作時間或周末請致電1-877-527-3247。也可以在www.lacrimestoppers.org在線提交提示，並選擇保持匿名。

洛杉磯 黑人 警察

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