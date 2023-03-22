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狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

暴雨襲南加 氣象多變如洗三溫暖 巴市聖谷傳災情

記者楊青/綜合報導
在范杜拉縣，午後的滂沱大雨形成洪水衝毀部分農田。（李若提供）
在范杜拉縣，午後的滂沱大雨形成洪水衝毀部分農田。（李若提供）

入冬以來的第12條冬季大氣河流21日持續襲擊南加州，各地降雨和高山降雪繼續增加，洪水、大風警報頻發，部分地區民眾一天當中經歷傾盆暴雨、時速50哩狂風、雨後陽光和冰雹突襲等奇異天象。國家氣象預報警告，本次暴風雨洪水警報持續至22日下午，山區及低谷地區謹防泥石流和洪澇災害，濱海地區雨後污物排放量大增，民眾慎往。

根據各地區21日午後報告，本次風暴影響面廣闊，南加州地區聖塔蒙尼卡、威尼斯灘、曼哈頓灘、長堤、安錫諾、英格伍、范奈斯、卡瓦市、托倫斯、惠提爾、布班克、比華利、北嶺、洛杉磯市中心、巴沙迪那以及聖蓋博谷部分城市都傳出災情，包括電線桿和樹木倒伏、不同程度的泥石流和洪澇，以及由於狂風刮起重物導致的戶外損失。

在洛杉磯地區，由於雨勢太大排洪不及，部分街道出現大面積洪水，交通受阻。太平洋海岸公路漢廷頓海灘華納大道和海點街之間由於洪水湍急被迫關閉。5號高速公路出口匝道至主街和百老匯大道一帶也一度被洪水封鎖，車輛進退兩難。橙縣沿海的Beach路和Camino Capistrano一帶也因泥石流威脅被迫關閉。在范杜拉縣，午後的滂沱大雨沖毀部分農田，部分菜園積水嚴重。

當天中午一位從拉哈布拉開車前往蒙特利公園市上班的華人表示，當時暴雨傾盆，雨刷開到最大，依然看不清前面的路，公路上到處都是積水，感覺開車就像開船，隨時都有失衝出去的危險。

國家天氣預報此次洪水預警持續至22日下午。氣象局同時發佈大風警報，橙縣地區22日上午至中午可能出現風速每小時45至55哩大風，羚羊谷一帶風速可能高達每小時75哩。聖地牙哥縣沙漠地區、包括博雷戈斯普林斯市將出現時速30至50哩的西南風，陣風時速60到70哩，民眾最好不出門，出門需特別小心。

暴雨和大風將使南加州22日山區雪線降低到海拔3500呎，預計在6000呎以上降雪量將達兩至五呎，3500至 6000呎之間降雪可能從兩至十吋不等。

部分地區的大樹在21日的暴雨中倒伏。（李若提供）
部分地區的大樹在21日的暴雨中倒伏。（李若提供）
部分地區的大樹在21日的暴雨中倒伏。（李若提供）
部分地區的大樹在21日的暴雨中倒伏。（李若提供）

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