我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

暴雨毀路致車損 可索賠萬元

編譯胡立宗／綜合報導
路面坑洞造成車損，1萬元以內可以線上申請加州交通局賠償。（ABC）
路面坑洞造成車損，1萬元以內可以線上申請加州交通局賠償。（ABC）

大氣河近期引發驟雨頻發，加州路面開始出現許多坑洞，甚至導致行經車輛受損。加州交通廳（Caltrans）宣布，任何人只要認定他們的財物損失源自於交通局的作為或不作為，都可以線上直接遞案索賠。一般案件的上限為一萬元，特殊案件則可透過專案處理，但須另外遞件。

ABC報導，單是15日一天，洛杉磯縣波莫那市（Pomona）的71號公路上，就有超過30輛車因為路面坑窪導致輪胎漏氣，甚至是車體其他損傷。南加汽車俱樂部（Auto Club of Southern California）指出，路面坑洞不僅影響輪胎，還有可能傷及懸吊系統，整體費用在250元至1000元以上。

交通局因應可能民怨，趕緊推出賠償方案，只要車主認為是交通局的緣故，導致車輛毀損，都可索賠，但線上申辦的上限為一萬元。交通局網站還附上的詳細指南，引導民眾申報，不過車主都必須註明所在縣份，因為各縣負責的分局不同，詳細解說可看https://dot.ca.gov/caltrans-near-me。

索賠金額超過一萬元的案件，則必須向California Government Claims Program提交。交通局說，透過專案，車主將能不經訴訟正式索賠，以爭取財損的正式賠償。Government Claims Program的詳情或表格索取可以寫信到：Office of Risk and Insurance Management, Department of General Services,P.O. Box 989052, MS 414, West Sacramento, CA 95798-9052。

一般詢問則可撥打免費電話1-800-955-0045，或發信給[email protected]。線上索賠查詢https://dot.ca.gov/online-services/submit-damage-claim）

加州 南加 汽車

上一則

亞裔商家賣出近230萬元兆彩二獎 獲萬元獎金

下一則

新能源車稅務補助 不一定7500元

延伸閱讀

降雨量破紀錄 南加多地傳災情 又迎來土石流 山坡坍塌

降雨量破紀錄 南加多地傳災情 又迎來土石流 山坡坍塌
暴雨致山體滑坡 橙縣宣布緊急狀態

暴雨致山體滑坡 橙縣宣布緊急狀態
降雨量破紀錄 南加多地災情雪上加霜

降雨量破紀錄 南加多地災情雪上加霜
「誰敢動我的廣告牌？」57號公路出現看板之戰

「誰敢動我的廣告牌？」57號公路出現看板之戰
幫派群毆少年致死 4被捕2未成年

幫派群毆少年致死 4被捕2未成年
南加內陸15歲少年被害 4嫌被捕2人未成年

南加內陸15歲少年被害 4嫌被捕2人未成年

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒