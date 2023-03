暴雨毀路致車損 可索賠萬元

路面坑洞造成車損,1萬元以內可以線上申請加州交通局賠償。(ABC)

大氣河近期引發驟雨頻發,加州 路面開始出現許多坑洞,甚至導致行經車輛受損。加州交通廳(Caltrans)宣布,任何人只要認定他們的財物損失源自於交通局的作為或不作為,都可以線上直接遞案索賠。一般案件的上限為一萬元,特殊案件則可透過專案處理,但須另外遞件。

ABC報導,單是15日一天,洛杉磯縣波莫那市(Pomona)的71號公路上,就有超過30輛車因為路面坑窪導致輪胎漏氣,甚至是車體其他損傷。南加 州汽車 俱樂部(Auto Club of Southern California)指出,路面坑洞不僅影響輪胎,還有可能傷及懸吊系統,整體費用在250元至1000元以上。

交通局因應可能民怨,趕緊推出賠償方案,只要車主認為是交通局的緣故,導致車輛毀損,都可索賠,但線上申辦的上限為一萬元。交通局網站還附上的詳細指南,引導民眾申報,不過車主都必須註明所在縣份,因為各縣負責的分局不同,詳細解說可看https://dot.ca.gov/caltrans-near-me。

索賠金額超過一萬元的案件,則必須向California Government Claims Program提交。交通局說,透過專案,車主將能不經訴訟正式索賠,以爭取財損的正式賠償。Government Claims Program的詳情或表格索取可以寫信到:Office of Risk and Insurance Management, Department of General Services,P.O. Box 989052, MS 414, West Sacramento, CA 95798-9052。

一般詢問則可撥打免費電話1-800-955-0045,或發信給[email protected]。線上索賠查詢https://dot.ca.gov/online-services/submit-damage-claim)