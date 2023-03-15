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南加民選官員 支持拜登新令 反槍枝暴力

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）。（記者朱敏梓／攝影）
洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）。（記者朱敏梓／攝影）

拜登總統3月14日到訪洛杉磯縣蒙特利公園市，多位當地民選官員均在蒙市現場迎接總統到來，包括聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis），以及蒙市市議員、財務長、書記官等。對於拜登總統最新發布的管制槍枝行政令，民選官員均紛紛表示支持。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）。（記者朱敏梓／攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）。（記者朱敏梓／攝影）

洛縣縣政委員蘇麗絲發言稱，拜登總統當天宣布關於槍枝管制的行政命令正是美國需要的。「 我們每天都利用我們在縣政委員會的權力，保護洛縣1000萬居民免受槍枝相關暴力的傷害，並支持其他勇敢的同事的工作。」 蘇麗絲補充說，為了支持拜登總統的行政命令，她將在下周的縣政委員會例會提出一項相關的動議，她說，「總統先生，我支持你，我相信洛杉磯縣和洛縣的許多人都準備好，並願意繼續支持你的努力和願景，為每個人創造一個更安全的美國。」

前蒙特利公園市市長、現任市議員羅霈霆（Henry Lo）說，「很高興拜登總統今天來到蒙特利公園市，這是我們經歷悲劇的第七周。他的到來有一個很重要的意義，讓我們的社區感到並沒有被遺忘，以及阻止槍枝暴力。」他補充說，「自1月21日以來，全美已經發生了100多起大規模槍擊事件，這讓人無法想像，因此我們要去追查那些槍枝製造商和槍枝遊說團體，他們向居民傳輸擁有槍枝就可以解決問題的觀念。我們也要強加背景調查，加強現有的紅旗法，這樣人們就知道，他們可以做些什麼。」

前蒙特利公園市市長、現任市議員羅霈霆（Henry Lo）。（記者朱敏梓／攝影）
前蒙特利公園市市長、現任市議員羅霈霆（Henry Lo）。（記者朱敏梓／攝影）

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）表示，歡迎總統來到蒙市，感謝和大家一起為社區治療悲傷，並繼續解決問題。就在不久前，蒙市市議會發布聲明，表示「會與洛杉磯市團結一致，譴責反仇恨犯罪和槍枝暴力。」

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）。（記者朱敏梓／攝影）
蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）。（記者朱敏梓／攝影）

蒙特利公園市 拜登 洛縣

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趙美心：拜登總統來訪 蒙市人不孤單

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