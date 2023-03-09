洛縣違停罰單多 跟街道清潔有關？

超時停車也是交通違規的主因之一。（本報資料照片）

加州人應該都有收到違規停車通知單的經驗，但是地方政府開罰的原因為何，可能就需要深入探究了。其中，洛杉磯 開罰較多的原因，主因可能是清掃街道的同時揪出違停機率高。

Nexstar新聞集團對加州三大城市，舊金山 、洛杉磯與聖地牙哥 的分析發現，舊金山2022年度的違規停車罰單最多、約50萬張。洛杉磯47萬8576張，聖地牙哥至11月底開出11萬8668張。超時停車是洛杉磯與舊金山的第二大原因；聖地牙哥則是占用共乘車道。

專家對開罰政策與模式的認定不一，但認為地方政府的出發點影響最大。基於當地活動生態的分析指出，商業區的開發頻率較高，因為停車位的需求更高，而且計時收費的停車格也多；居民多的地區也最容易被開單，洛杉磯2016年的分析指出，租戶多、年輕人多、黑人多的社區最容易被開單。

舊金山部分，交通局則說當地交通法規不同於加州其他地方，應該是罰單多的主因。因為舊金山的街道狹窄，交通又繁忙，居民也多，停車規定與執法需求自然就高。

洛杉磯開罰數多，主因則是沿街開單的頻率高於其他都市，因為違規停車的開罰單位也負責街道清潔，因此在清掃街道的同時，揪出違規停車的機會也多。不像超時停車，得要額外花人力檢查每個計時器。

專家說，美國其他城市，如密蘇里的弗格森(Ferguson)，就曾經公開坦承，開罰是為了增加市府收入。舊金山、洛杉磯、聖地牙哥2022年交通違規的開罰總額約8390萬元，不過是否全部繳清並不確定。

專家認為，談到交通罰單，通常不會只有罰鍰的部分，還有手續費與附加費，這些才是政府行政規費的收入，因此開罰換取政府經費並非正途，加稅或營利才是解決之道。