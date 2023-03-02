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洛版「五分埔」知名批發街揀便宜

記者朱敏梓、劉子為、張庭瑜╱洛杉磯報導
琳瑯滿目的飾品，大多在一元上下。（世說新聞團隊╱攝影）
琳瑯滿目的飾品，大多在一元上下。（世說新聞團隊╱攝影）

世界上許多城市都有因賣便宜貨而知名的街，比如台北的五分埔、上海的七浦路、香港的女人街等。而在洛杉磯的市中心（downtown），也有這麼一條街道，這條南加知名的批發街「善提街」（Santee alley），臥虎藏龍著各類小商鋪，物美價廉，給民眾帶來熱鬧又獨特的購物體驗。

視頻來源：世說新聞製作小組

善提街位於洛杉磯市中心的時尚區（fashion district），在Olympic Blvd上和Maple Ave的交界處附近。這條購物街橫跨兩個街區，大約0.3哩長，在這條狹窄的巷道內，有超過150家售賣服裝、配飾、玩具、美妝用品等的店鋪。這些小商鋪提供豐富多彩的選擇，消費者可以在此找到喜愛的商品，同時享受物超所值的價格。善提街全年365天營業，風雨無阻，營業時間是早上9點半到晚上6點，已成為時尚區的標誌性景點。

善提街的入口有一個很大的街名「Santee Alley」標誌，很容易找到。雖然是周間的工作日，善提街的客流量並不少，路上人來人往。走在善提街上，兩邊琳瑯滿目的商鋪擺滿了各式各樣的產品，有飾品店、服裝店、鞋店、玩具店、包店，還有販賣化妝品、墨鏡、內衣、地毯、行李箱的各種店舖。

記者實地走訪後發現，和許多批發市場一樣，善提街商品的價格十分划算，例如在飾品店內，有許多女生喜愛的頭飾、耳環、手鍊、項鍊等，款式豐富，價格都在1元上下，許多頭飾甚至不到1元，只需75分。服裝店則有各式男女裝、童裝、度假裝、休閒運動服、潮流服飾，還有禮服，可以一站搞定。衣服價格短袖多在10元以下，許多店鋪打出10元三件T恤、10元兩件短袖等標籤，長袖外套也都在15到25元間，例如一件粉色夾克衫，20元就可以拿下。

令人驚喜的是，這裡並不只有大家眼中的「便宜貨」，也夾雜一些精品，比如精美的禮服。在一家禮服店內有許多款式優雅、製作精良的成人禮服，價格都在百元左右，和店主講講價，還能得到更多優惠，店內還有許多兒童禮服，非常適合需要參加各類演出的小朋友。

至於其他商品，例如行李箱，在善提街也能找到性價比較高的產品，一組20吋、25吋和30吋的三個箱子套組，一套價格通常在140元到180元之間，單個30吋的箱子約50-70元。

對於如此便宜的價格，就連業內人士都覺得咋舌，一位華人表示，自己考察過這裡很多次，牛仔褲比廣州的工廠還要便宜，從事服裝行業20多年第一次見到如此便宜的價格。

在「善提街」，在這裡有許多人拿著各種「大牌包」，向行走的路人兜售，世說新聞團隊就遇到一名西裔男子，兜售路易威登和巴黎世家的仿貨，一個路易威登的包售價130元。而在許多包店內，也出售各種名牌的類似款式，當然也有許多價格便宜的包包，例如一個款式新穎時尚的PVC包袋，開價10元，一個能放得下電腦的托特包，標價15元。

Santee Alley全年365天開放。（世說新聞團隊╱攝影）
Santee Alley全年365天開放。（世說新聞團隊╱攝影）
短袖都只要幾元錢。（世說新聞團隊╱攝影）
短袖都只要幾元錢。（世說新聞團隊╱攝影）

時尚 洛杉磯 南加

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