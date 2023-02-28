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加州受災區報稅截止期 再延至10月16日

記者趙健／洛杉磯市報導
由於今年加州自然災害頻發，國稅局將受災區納稅人的納稅截止期延長至10月16日。 （Getty Images）
由於今年加州自然災害頻發，國稅局將受災區納稅人的納稅截止期延長至10月16日。 （Getty Images）

美國國稅局（IRS）24日公告，加州大部分受災區的納稅截止期獲得延長，納稅人可在10月16日之前完成各類聯邦個人和商業稅款的申報。在此之前，國稅局已將受災區的納稅申報期，從原定的4月18日推遲至5月15日。

此次寬限措施延長了大多數個人和企業的稅務申報和繳稅的期限。具體包括：原定於4月18日到期的個人所得稅申報；原定於3月15日和4月18日到期的各類企業申報；原定於5月15日到期的免稅組織申報。

同時，此次延期還意味著一系列相關期限的延長：受災區納稅人2022年度個人退休帳戶（IRA），和健康儲蓄帳戶（HSA）的供款截止期延長至10月16日；選擇放棄預估稅款的農民（通常須在3月1日前完成稅務申報），可在10月16日前完成2022年度稅表申報和支付所欠稅款。

另外，新的截止日期還適用於2023年4月18日、6月15日和9月15日到期的預估稅款（estimated tax payments），以及通常在1月31日、4月30日和7月31日到期的季度薪資稅（payroll tax）和特種銷售稅（excise tax，又稱貨物稅）的申報。

受災地區的納稅人無需提交任何延期文件，也不需要致電國稅局申請延期。只要納稅人的註冊地址位於受災區域，國稅局會自動向災區納稅人提供申報和罰款豁免。

以下是聯邦緊急事務管理局（FEMA）指定的可資格享受國稅局稅務申報延期的加州縣區名單：Alameda、Alpine、Amador、Butte、Calaveras、Colusa、Contra Costa、Del Norte、El Dorado、Fresno、Glenn、Humboldt、Inyo、Los Angeles、Madera、Marin、Mariposa、Mendocino、Merced、Monterey、Napa、Nevada、Placer、Sacramento、San Benito、San Joaquin、San Luis Obispo、San Mateo、Santa Barbara、Santa Clara、Santa Cruz、San Diego、San Francisco、Siskiyou、Solano、Sonoma、Stanislaus、Sutter、Tehama、Trinity、Tulare、Tuolumne、Ventura、Yolo。

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