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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

躲掉新冠 這病毒打垮華人一家

記者王若然╱鮑爾溫公園市報導
醫生給寶寶開的止吐藥。（王女士提供）
醫生給寶寶開的止吐藥。（王女士提供）

新冠肺炎肆虐三年來，在周圍朋友、同事幾乎都中招下，南加州居民王女士一家慶幸未曾感染過新冠。然而近日王女士一家老小四口卻被另一種傳染病毒接連「打倒」，四人症狀都大同小異，都是先噁心嘔吐拉肚子，隨後低燒渾身痠痛。

今年30多歲的王女士和丈夫，以及11個月大的嬰兒和王女士的婆婆，住在洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）。2月中旬的一天下午，她11個月大的兒子突然開始嘔吐，到了晚上症狀加重，喝水、進食都會吐。王女士第二天帶著寶寶去看兒科醫師，醫生詢問了詳細情況後，判定是腸胃感染細菌，並給寶寶開了止吐藥，囑咐一定要多喝水，避免嘔吐引起的脫水。

當天晚上，她的寶寶開始發燒。大概一天後，寶寶退燒，情況好轉。就在一家人因為照顧寶寶筋疲力盡，以為可以放鬆時，王女士的婆婆也開始有嘔吐的感覺，過了一天後開始低燒，渾身痠痛。只能臥床休息。

兩天後，她婆婆的身體逐漸好轉。就在王女士感嘆自己年輕力壯，能夠抵抗病毒時，她開始拉肚子，胃也隱隱作痛，後來逐漸發展成嘔吐並伴隨低燒。王女士這才意識到也中招。她回憶說，就像得了急性腸胃炎，症狀來得快，比較難受，但去的也快。

王女士在床上躺了兩天，身體基本康復。她原以為同床共枕的先生乃「天選之子」，能逃過病毒魔爪。不料這時丈夫也開始渾身發冷、痠痛，一量體溫攝氏38度5。

就這樣一家四人，如多米諾骨牌一一病倒。王女士說，幸虧沒有同一時間生病，否則不知該如何是好。她說，一開始就不覺得這是新冠病毒，因與新冠病症很不一樣。一家人都沒有嗓子痛，或者任何上呼吸道不適，發燒也都是一到兩天，時間很短。而嘔吐、拉肚子這些症狀，在新冠肺炎病人上也不常見。

不過為了謹慎起見，王女士和丈夫都在生病期間做了新冠快篩檢測，結果都是陰性。王女士更加篤定一家人應該感染的是腸胃型病毒。

對於王女士一家的患病經歷，傳染學專家黃重德分析稱，其患上的應該是腸炎。因為症狀不像新冠肺炎，也不像一般感冒。不過若要佐證，需要測試病人白血球是否升高，要對其糞便做病毒檢測。黃重德說，這類腸炎屬於高傳染性的病毒、細菌類疾病，冬夏多發。例如遊輪上常發生群聚性腸炎，甚至一船人都感染，表現為嘔吐拉肚子，就是這種情況。

黃重德還表示，這種病一般小孩子容易得。小朋友在外面會近距離接觸其他小孩，被傳染病菌後帶回家，常感染一家人。腸炎中最常見的病毒有諾羅病毒（Norovirus）以及羅狀病毒（Rotavirus）。這種病潛伏期一到兩天，一般過幾天就好了，不用特別用什麼藥，但要防止脫水，可以在水中加入鹽後引用。

王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

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