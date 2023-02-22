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加州汽車保險費喊漲 調幅4.5%-20%

編譯胡立宗／綜合報導
保險公司稱加州車禍多，因此要調保費。圖為別州事故車輛。(取材自Unsplash/Clark Van Der Beken)
保險公司稱加州車禍多，因此要調保費。圖為別州事故車輛。(取材自Unsplash/Clark Van Der Beken)

因為新冠疫情而延後的汽車保費調漲，在眾多保險商申請調高保費後，加州保險局（Department of Insurance）終於同意多項漲價提案，2023年度加州平均收費2291元 ，已經比2022年度漲了101元，而未來還有可能更高。

2022年12月至2023年1月提出的調漲申請，其公司占市場20%以上，Geico、Mercury、Allstate等大型企業漲幅在6.9%，因為超過此數就得經過公聽會，小型業者共97件漲價申請，保費漲幅從4.5%至20%都有。其他仍在等待審查的申請案來自State Farm、Progressive、Farmers與American Automobile Association（AAA）。

加州第一大汽車保險商為State Farm，第二大的Geico去年已經關掉實體店、全部改採線上投保，不過2022年12月還是獲准漲價6.9%，210萬保戶今年得多付125元。但是Mercury的調漲措施卻有不公之嫌，因為消保團體Consumer Watchdog質疑，Mercury等業者利用工作性質與教育程度作為收費依據，Mercury今年1月調漲後，低收入、學歷低的保戶漲幅竟高達18%。

American Property Casualty Insurance Association宣稱，加州人開車既快又猛，酒駕案例又多，疫情趨緩後，保險公司出險的費用增加了25%，但是2022年的保費漲幅僅4.5%。不過Consumer Watchdog卻不這麼認為，保險業者根本沒有財務危機，在要求調漲保費之際，卻又積欠疫情初期超收的35億元至55億元保費。

至於加州保險局則說一碼歸一碼，保費退還與保費調漲分開運作，退還部分保險局仍在進行當中。不過Consumer Watchdog說的很直接，加州人不必怕沒車險，這家漲得太誇張，就換另一家保。

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