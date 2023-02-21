南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

20日，洛杉磯縣普通汽油價格達到12月5日以來75天最高峰，普通汽油每加侖4.812元。（記者楊青/攝影）

南加州 地區去年在創歷史紀錄高價後，一度小幅下調的汽油價 格再度悄悄持續上漲。20日，洛杉磯縣普通汽油價格達到12月5日以來75天的最高峰，普通汽油每加侖平均4.812元。

根據汽車俱樂部AAA的報告和石油價格數據，截至20日，洛杉磯縣的普通汽油價格已連續第19天上漲，過去19天中普通汽油平均價格每加侖上漲24.8分，僅一周内，洛縣普通汽油價格就上漲10.3分。本月油價比上個月上升29.8分。

2022年，洛杉磯縣的汽油價格創下數十年罕見紀錄，普通汽油每加侖平均高達6.494元。從最高紀錄到10月5日之間，汽油價格一度下跌1.682元。但好景不長，從12月5日開始整個南加 州的汽油價格又開始上漲。

橙縣均價在最近的19天內連續17次上漲，20日當地普通汽油均價4.782元，這是自去年12月2日以來的最高峰。橙縣普通汽油價格在過去19天裡上漲28.7分。過去一周内漲價11.8分，一個月内漲價34.3分。

和南加州情況不同的是，全國普通汽油均價23天來持續21次下跌，20日全國普通汽油均價為3.41元，一周内汽油均價下跌12.1分。

石油行業分析人士指出，隨著天氣變暖民眾出行增加，汽油價格預期會進一步漲價。