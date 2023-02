華人熱衷樂高成理財產品 升值率達11% 超傳統投資

讀者許小姐是一個樂高迷。圖為她的的部分樂高玩具。(記者朱敏梓/攝影)

積木玩具商樂高(Lego)是全世界最受歡迎的玩具品牌之一,不止受到孩子們的喜愛,更是吸引無數成年玩家。不過樂高也是「燒錢」玩具,部分樂高產品高達幾百元,想要做樂高迷需要耗費不少金錢。但也有華人 將其視為理財產品,因為他收藏的樂高,在幾年之內實現升值,身價直升三、四倍。

南加華人許女士是一個樂高迷,大約四年多前,她就入樂高「坑」,每年都要花費幾千元去購買樂高產品,許女士尤其種愛樂高機械組(lego technic),機械組通常出品的都是各大品牌,例如Lamborghini、法拉利(Ferrari)、路虎(Land Rover)等知名汽車品牌的經典車型,且都是等比例設計。

買模型 圓「豪車」夢

許女士介紹說,她很喜歡研究車子,機械組的每一款車子設計都非常精良,而且也圓了許多人的「豪車」夢;例如她有一款布加迪威龍(Bugatti Chiron)樂高,是依據真車1:8的比例還原,配有車門、引擎蓋以及可動的W16發動機和變速箱,還有一個鑰匙可以控制尾翼的升降,特別酷炫,並且動手的過程中,每拼完一個模塊,都是滿滿的成就感。

至於價格,樂高許多經典款產品的價格都不便宜,例如這款Bugatti Chiron官方售價349.99元,而最近推出的法拉利跑車售價449.99元,新推出的艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)更是售價高達629.99元。許女士早已集齊機械組所有車型,以及其他很多樂高積木,她坦言「在樂高上,每年都要花幾千元」。

樂高版布加迪威龍,以1:8的比例還原,配有車門、引擎蓋以及W16發動機和變速箱。(記者朱敏梓/攝影)

不過,許女士說,樂高其實也是一種理財產品,尤其是絕版的樂高,會隨著時間累積不斷升值,她舉例說,她最早買過一款樂高保時捷Porsche 911 GT3 RS車型,官方價格是299元,買完不久就停產,之後二手和閒置的價格都一路飆升。這款保時捷樂高積木,在二手網站平台和亞馬遜 ,售價都在900-1300元之間,像是亞馬遜,售價1174元,而在二手平台Mercari上,更是有高達1299元的高價,這樣一算,這款樂高的身價翻至少三、四倍。

這款樂高Porsche 911 GT3 RS,官網售價299元,亞馬遜上售價超一千元。(記者朱敏梓/攝影)

海綿寶寶 年增值17%

事實上,此前早有分析發現,部分停產的樂高玩具比股票、債券、黃金和藝術品等其他傳統投資 更有升值潛力。根據俄羅斯國立高等經濟大學(HSE University)金融副教授Victoria Dobrynskaya在Research in International Business and Finance journal發表的研究報告「樂高:聰明的投資者玩具(Lego:The Toy of smart investors)」,在分析1987年至2015年間超過2300套樂高積木的價格後,發現它們每年升值約11%,超過「傳統」投資。

通常來說,一套 LEGO 玩具在停產退市後的兩三年裡,二手市場的價格就會開始上漲。例如2007年發售的「千年鷹號」發售價為499元,在退市幾年後,交易價格一度上漲近15倍,直到 2017 年樂高宣布複刻後價格才逐漸恢復。還有例如已經絕版的蝙蝠俠系列The Tumbler Joker's Ice Cream Surprise,從一開始的發售價50元已經漲到了952元,漲了約1804%,而絕版的海綿寶寶系列Krusty Krab Adventures更是每年增長17.89%。

樂高「千年鷹號」復刻版,交易價格一度上漲近15倍。(樂高官網)

研究還發現,樂高的價格相對不受傳統投資品影響,甚至於2008年金融危機期間,仍然有上升的空間。此外,樂高增值幅度與產品系列的熱門程度、稀少性及本身設計有關,像超級瑪利歐、史努比等熱門系列平均年增值率都超過18%。