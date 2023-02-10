我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

記者張宏／洛杉磯報導
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

ChatGPT被玩壞了？去年11月上線的人工智能聊天機器人ChatGPT 日前突然當機，這款機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。雖然只用了幾個月，但不少華人表示，已離不開它。有人甚至認為ChatGPT的出現，會讓很多職業消亡。

ChatGPT在上月31日上午發生當機，網站解釋當機的原因是太多用戶同一時間使用ChatGPT。上線三個月的ChatGPT目前已有百萬用戶，它的研發者是美國人工智能實驗室OpenAI，通過語言模型系統以對話方式進行交互。

在這幾個月時間，世界各地的用戶對其能力進行瘋狂測試，ChatGPT表現出驚人的能力，比如它可流暢對答、寫論文、寫代碼、寫劇本、辯證分析問題、糾錯、考試等等，甚至讓一些記者、編輯及程序員等從業者都感受到壓力，更不乏其將取代谷歌搜索引擎之說。 還有大學直接禁止學生用ChatGPT寫論文，更推出監測識別ChatGPT寫論文的軟件。

現在ChatGPT能理解人類不同指令的含義，會區別高水準答案，還能處理多元化的主題任務，既可回答用戶後續問題，也能質疑錯誤問題和拒絕不適當的請求。隨著不斷交互學習，它能更接近人類的思考方式參與用戶的查詢過程，根據上下文和語境，提供恰當回答，並模擬多種人類情緒和語氣。這意味著以後可能會無法分辨和自己聊天的是一個人工智能（AI）還是真的人。

華人徐小姐表示，她現在已經離不開ChatGPT，不管是兒子的生日派對邀請函還是寫信給同事都找ChatGPT來寫，完全不用組織語言，一分鐘搞定。她現在已把ChatGPT當作谷歌來使用。但是當機那個上午無法使用，導致她寫郵件的速度都變慢。

還有華人總結出可能會被ChatGPT滅亡的職業，首先是各種語法工具，比如Grammarly，還有各種靠給人改文章的個人從業者，也可能因ChatGPT的出現而消失。其次是客服行業，現在不少在線客服都使用人工智能，加入ChatGPT能在第一輪滿足90%的顧客，剩下10%的複雜業務再請真人來做。讀X光片的醫生Radiologist也會因ChatGPT的分析圖形能力而受到影響。雖然ChatGPT不能做手術，最終診斷結果也仍需要真人來確認，但這個行業的需求可能會因此降低。

另外各種寫文案的職業，比如市場營銷，以前花幾萬元買幾頁文案，現在用ChatGPT打個初稿在自己改改就行。另外那些程式化的新聞報導，如股市每日總結、天氣預報、利率行情等ChatGPT都很擅長。華人江先生表示，科技對生活的滲透已方方面面，AI遲早會進入民眾的日常生活，成為家庭的一員。

不過ChatGPT在某些專業性領域仍有待提高。例如程序員首選問答社區Stack Overflow禁止粘貼複製ChatGPT回答的問題，因為其正確率太低。同時ChatGPT的回答是否具有道德和法律的約束，也需要相應的配套監管。

ChatGPT在31日上午發生宕機，網站的解釋宕機的原因是太多用戶同一時間使用C...
ChatGPT在31日上午發生宕機，網站的解釋宕機的原因是太多用戶同一時間使用ChatGPT。（OpenAI網站截圖）
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整...
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

ChatGPT 人工智能 華人

上一則

紓困金無著 逾期可求助 作業至2026年4月截止

延伸閱讀

中企若只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大

中企若只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大
ChatGPT加持的Bing搜尋有多強？紐時科技通一試秒棄Google

ChatGPT加持的Bing搜尋有多強？紐時科技通一試秒棄Google
ChatGPT暴紅 百度、阿里巴巴、京東都將開發自己的AI系統

ChatGPT暴紅 百度、阿里巴巴、京東都將開發自己的AI系統
胡錫進恐將失業? ChatGPT沒那麼神奇

胡錫進恐將失業? ChatGPT沒那麼神奇
阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光 傳正進行內部測試

阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光 傳正進行內部測試
微軟宣布新版Bing上線 有ChatGPT加持 迎戰Google

微軟宣布新版Bing上線 有ChatGPT加持 迎戰Google

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
公寓經常突發停電，小昕和室友為此專門購買了插電池的台燈。（受訪者提供）

中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史

2023-02-02 13:51
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位