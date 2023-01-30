南加通膨放緩 家庭開支壓力仍大

2022年12月，南加州地區通貨膨脹率放緩，但各類生活成本增加，家庭支出壓力仍然很大。（取材自PEXELS）

雖然南加 州整體通貨膨脹情況正在放緩，但支付帳單的壓力卻不容易減輕。據2022年12月消費者物價指數（CPI），南加家庭預算繼續受到大多數商品和服務價格飆升的打擊。

洛杉磯 縣和橙縣 的總體通膨率在12月份上漲4.9%，為15個月以來的最低水平，河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾（San Bernardino）通膨率大抵相同。此外，從美國整體來看，通膨率在12月份降至 6.5%，已經持續6個月放緩。然而，隨著家庭生活成本的不斷增加，許多家庭每日面對數字增長的支付帳單壓力很大。

南加地區的食物價格不斷飆升，這是因為商品、勞動力和運輸成本也在不斷增長造成。此外，由於史無前例的禽流感爆發導致蛋雞大量死亡，造成雞蛋價格飆升。在洛杉磯縣和橙縣，消費者指數中的「在家就餐」類別顯示12月份價格以8.8%的速度上漲。在內陸帝國的雜貨店購物則更貴，12月份食品雜貨通脹率為10.1%。

除了食品雜貨，水電費帳單也是一項不小支出，洛杉磯縣和橙縣的電力成本在12月以年率8.6%的速度上漲，並以12.1%的平均能源通脹率結束這一年。內陸帝國12月的電力成本增幅11%。此外，使用天然氣取暖和做飯的成本也迅速飆升，洛杉磯縣和橙縣的天然氣費在12月的增長率為26.7%，高於 2022年全年的22.9%和2021年的14.7%。截至12月，內陸帝國天然氣價格上漲了24.3%，高於2022年全年的21.2%。

租金也令南加人十分頭疼。洛杉磯縣和橙縣在12月份的租金增長5.2%，高於2022年全年的4.4% ，內陸帝國則以10.4%的速度增長，高於2022年全年8.4%的增長幅度。

唯一的好消息可能就是汽油，洛杉磯-橙縣地區12月份的油價，同比2021年12月降低2.3%。

在高通膨壓力下，南加地區的薪水增長速度卻遠落後於通貨膨脹的步伐。根據聯邦就業數據庫，自 2022年以來，洛杉磯的工資年度增長2.5%，低於2021年的5%；橙縣2.3%，低於2021年的4%；河濱縣2.3%，低於2021年的7.1%；聖伯納汀諾3.6%，低於2021年的6%。