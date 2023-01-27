離兇手僅2米 舞星倖存者：以為掃射是除夕鞭炮

紅框標記位置是牛先生。（圖：受訪者提供）

洛杉磯 縣蒙特利公園市 （Monterey Park）「舞星」舞社大規模槍擊案發生後的第五天，家住羅斯密市（Rosemead）的倖存者牛先生，心情仍然無法平靜。他清晰地記得當晚經歷的一切，並一直重複著：「那天是除夕夜，掃射的聲音與鞭炮聲音一模一樣，連氣味也一樣。」

「當時起碼有二、三十個人正在舞池中央跳排舞，我是離門口最近的那個，案發時兇手就在我旁邊，大概只有兩米的距離。」牛先生指著案發當晚的照片說，大家剛開始根本沒有意識到響起槍聲，還以為是除夕在放鞭炮，直到前後的人都倒下了，他才反應過來發生了什麼。

牛先生回憶：「當時在我旁邊有一對舞者正在跳交際舞，跳著跳著突然就倒下了。我還以為是他們不小心滑倒了，根本沒有多想。自己還在繼續跳舞。」

直到聽見有人大喊「打槍了！」牛先生才反應過來。據牛先生描述，兇手先對著舞池中的人群掃射，又往收銀台方向持續射擊。看到周圍的人都倒下了，牛先生也出於本能撲倒在地上，並開始往角落爬。當時，他的耳邊全是槍枝掃射的聲音。 「這個時候我什麼都想不到了，腦子裡一片空白，全是本能的反應。唯一剩下的念頭就是『我今天肯定完蛋了』」，牛先生回憶著當時的黑暗時刻。

「兇手自始至終沒有說任何話。我也不敢抬頭，不敢看兇手。」牛先生說，直到後來沒再有槍聲響起，聽到有人說「警察 來了」，他才敢抬起頭。在這之前，沒有人發出任何聲音。誰都不敢動，害怕兇手會繼續掃射。

「等我抬頭看時，身邊已經到處都是屍體，到處都是血。地上的屍體甚至連一點掙扎都沒有，只有一位重傷者捂著肚子，身體正在湧出大量的鮮血。過了大概十分鐘，警察才進來。」

「以後再也不敢去舞社了，心裡有陰影。」事發後，牛先生說他已經連續幾天夜裡睡不著，白天吃不下。心裡不安，什麼事也做不了。那晚他所經歷的殘酷和恐懼，旁人根本無法想像。 「身邊的人一個個都倒了，就我還活著。當時我離槍手是最近的，我就站在第一排最前面，還穿個紅衣服，非常明顯。」牛先生喃喃說道。

牛先生稱自己雖然平時也會來這裡跳舞，但確實從沒見過兇手，也完全不知道他的作案動機。據牛先生說，當晚「舞星」舞社的活動，不是只有受邀請的舞客才能參加，任何人只要付費就可以去跳舞。所以，兇手作案動機並不是傳言「沒有被邀請」的原因。

牛先生不願意自己的正面照片刊登在報紙上。甚至直到26日，他都還沒有告訴子女，那一夜自己經歷了什麼。他說，「我很害怕他們擔心，好的事情可以說給他們，不好的事情，還是算了吧。」