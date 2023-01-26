26歲蔡班達勇敢奪槍 家人盼走出陰影

年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

除夕夜震驚全美的蒙特利公園市大規模槍擊 案造成11死9傷；但如果當天晚上蔡班達（Brandon Tsay）不在那裡，這些數字會更加可怕。這位年僅26歲的英雄在關鍵時刻隻身一人勇敢地奪下了槍手手中的步槍，制止了另一樁無法估量的慘劇發生。

慘劇發生後的幾天，蔡班達的生活變化很多，從政要到民眾，從媒體到友人，這位年輕人的世界裡突然湧入了太多關切的人和信息。他尚在當晚的險境中驚魂未定，又在面對鋪天蓋地的關注中精疲力盡。

從蔡班達的姊姊蔡玟達（Brenda Tsay）的口中得知，弟弟現在已經不想再討論這件事，蔡班達迫切地需要自己的空間，更需要時間來消化一切。 「其實Brandon已經為這個家犧牲很多。他很累了。」蔡玟達感歎道。 「Brandon是一個害羞的男孩，給人的第一感覺是內向，但他應對問題和做事時非常成熟，有邏輯。雖然不是一個強硬的人，但他非常堅強和勇敢」，蔡玟達說：「我弟弟從來沒有碰過槍，也沒有接受過相關訓練。但事發當時，他勇敢地奪下槍，面對槍手從容應對。」

蔡玟達說，在Brandon18歲時，媽媽被診斷出癌症 ，當時她正在讀大學並忙於準備畢業，並沒有太多時間去照顧媽媽。而在這個困難的時刻，是弟弟Brandon，毅然決定放棄自己的學業飛到台灣。蔡玟達說：「我弟弟確確實實犧牲了自己的大學生涯，選擇去照顧媽媽。」

之後，蔡班達一直在身邊陪著媽媽與病魔抗爭。不幸的是，在蔡班達21歲時，媽媽還是因癌症離開了他們。緊接著，正在全職工作的姊姊又懷孕了，蔡班達便開始一面幫助照顧姊姊的孩子，一面幫忙打理由奶奶創辦的「來來舞社」。

當時的蔡班達沒有時間上大學，也沒有錢，因為全家的錢基本上都已經用來為媽媽治病。據姊姊說，能夠進入一所一流的大學讀書一直是蔡班達很想做的事。比如加州大學 和史丹福大學，都是他曾經的夢想和目標。但不幸的是，生活很殘酷，一直以來，Brandon為這個家犧牲了很多。

對於當晚發生的慘劇，蔡玟達感慨道：「當晚槍擊案的所有受害者我們平日都見過，並且認識他們當中的大部分人。這兩家舞社都是大家常去的地方，有很多客人和Brandon很熟，有時還會給Brandon帶一些好吃的。」

「我們全家人都希望他能從這件事走出來，創造屬於自己的生活。我們意識到，天吶，我們差點失去了Brandon。一想到這裡，我們心裡都非常有負罪感。雖說「來來」是一個家族企業，但Brandon卻是照顧生意最多的人。一直以來，他為這個家付出了這麼多，從我們的媽媽，到我的奶奶，再到我自己，實際上每個人都非常依賴他。其實我們本應該讓他有自己的生活……他值得擁有一個更好的生活。 」說到這裡，蔡玟達幾度哽咽。