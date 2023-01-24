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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

槍案卻步？西來寺香客略減 華人為受害者祈禱

記者張宏/洛杉磯報導
西來寺大年初一人潮湧動。（記者張宏／攝影）
西來寺大年初一人潮湧動。（記者張宏／攝影）

兔年春節好熱鬧，數名華女穿旗袍在西來寺大唱恭喜發財。疫情至今三年餘，佛光山西來寺首次於2023癸卯兔年農曆正月初一（1月22日）全面開放，超過2萬人來禮佛祈福。雖然一些華人因蒙市慘案而卻步，但現場依然人潮湧動，高峰時無立錐之地。

影音來源：記者張宏

西來寺大年初一一早從山下就開始大排車龍，因21日晚發生蒙市槍擊案，當天增加了警力。進入西來寺山門後依然有不同的排隊隊伍，排隊人群佈滿整個台階。而人潮最多的地方顯然是大雄寶殿和廣場。在廣場上人們在這裡拍照、許願，不亦樂乎。在大雄寶殿前不僅兩側排滿準備上香的信眾，在殿前平地上更是擠滿上香許願求光明燈的信眾，在中午時分人潮湧動。

其中一隊由七個身穿中式旗袍等節日服裝華人女性組成的組合，在廣場人群中非常醒目。只見她們在面前用腳架支起一個手機，開始對著手機擺出各種姿勢拍照，笑容燦爛。不知道她們是拍照還是在直播，她們隨後又排成一排對著手機大唱恭喜發財，一邊唱還一邊做出各種姿勢，引來圍觀。

現場匯集各個族裔和年齡層的人群，不少越裔和華人都身着節日服裝，大家都笑容滿面，祈求兔年能如兔子所寓意的和平安康。今年本命年的王女士一早就來拜拜，她說，真的哪裡都在排隊，她1月1日和初一都來拜過，且求了全套的光明燈來保佑自己這一年能順利平安。

華人劉女士本來還擔心蒙市慘案會在這裡上演而躊躇，她說，現場看到很多警力和義工安心很多，她除了為自己和家人祈福，也為慘案的受害人祈禱，希望他們安息。

留學生齊小姐在許願樹前許願，她說，主要是希望家人健康平安，同時今年4月能抽中工作簽證。如果能願望達成她一定回來還願。

住持慧東法師表示，初一當天西來寺迎來超過2萬人，這個數字較疫情前還是少一些。主要是礙於蒙市槍擊案，讓不少華人擔心人群聚集的安全問題望而卻步，當天越南裔信眾相對較多。他希望大家「仁和安康．富樂吉祥」，內心常保仁厚慈悲，生活必定和諧和順。

在中午時分舞龍舞獅將氣氛拉到最高，加州聯邦第38選區國會眾議員桑契斯（Linda Sánchez）、加州第30選區州參議員亞楚萊塔（Bob Archuleta）、加州第56區議員卡德潤（Lisa Calderon），及洛縣第一區縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)等政要都到場祝賀，在致詞時皆肯定西來寺對社區的貢獻。

七個身穿中式旗袍華人女性在面前用腳架支起一個手機，她們對著手機擺出各種姿勢拍照。...
七個身穿中式旗袍華人女性在面前用腳架支起一個手機，她們對著手機擺出各種姿勢拍照。（記者張宏／攝影）
現場義工出售新年貢品。（記者張宏／攝影）
現場義工出售新年貢品。（記者張宏／攝影）
人們在許願樹前許願。（記者張宏／攝影）
人們在許願樹前許願。（記者張宏／攝影）
西來寺洋溢節日氣氛。（記者張宏／攝影）
西來寺洋溢節日氣氛。（記者張宏／攝影）
洛縣縣政委員蘇麗絲（左）頒發感謝狀。（西來寺提供）
洛縣縣政委員蘇麗絲（左）頒發感謝狀。（西來寺提供）
現場匯集各個族裔和年齡層的人群，不少越裔和華人都身著節日服裝，大家都笑容滿面。（...
現場匯集各個族裔和年齡層的人群，不少越裔和華人都身著節日服裝，大家都笑容滿面。（記者張宏／攝影）
人們排長龍進入大雄寶殿前燒香。（記者張宏／攝影）
人們排長龍進入大雄寶殿前燒香。（記者張宏／攝影）
大雄寶殿前匯聚各方信眾。（記者張宏／攝影）
大雄寶殿前匯聚各方信眾。（記者張宏／攝影）
疫情至今三年餘，佛光山西來寺首次於2023癸卯兔年農曆正月初一1月22日全面開放...
疫情至今三年餘，佛光山西來寺首次於2023癸卯兔年農曆正月初一1月22日全面開放，超過兩萬人來拜拜。（西來寺提供）

華人 加州 手機

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