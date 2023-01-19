大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪

車頂、車窗上都是厚厚的積雪，華人每天出門，都要花幾小時除雪。（記者邵敏／攝影）

正值南加地區寒冷的雨季，海拔高的大熊湖最近一段時間大雪紛飛，成為不少家庭短途旅遊的首選之地，但因不熟悉雪中路況，華人一家在大熊湖上的度假驚險不斷，一路狀況頻出、各種窘境，期間甚至車陷山坡、進退兩難。

https://youtu.be/3hPu294bZi4（視頻來源：記者邵敏）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）居民張先生一家，1月初前往大熊湖度假，帶孩子去山上滑雪 ，行程早在兩個多月前就已訂下，並支付了住宿等相關費用。但出發前幾天，張先生發現大熊湖因接連多日大雪，路況非常不好，「我對下雪天開山路完全沒有經驗，心裡忐忑，但住宿費付了，年假也請了，主要不想讓孩子失望，硬著頭皮也去。」

下雪路滑，駕駛過程中的雪地防滑鏈必不可少，張先生於是在亞馬遜 上購置了一套備用。出發那一天，果然路況顯示前往大熊湖的車輛必須強制使用防滑鏈，沿途看到很多車都在上山路途中停下來安裝雪鏈，張先生慶幸自己有先見之明。

但到了預定的愛彼迎（Airbnb）度假屋時，張先生傻眼了，這幢兩層樓高的民宿位於樹林之間，需要開上一條山坡才能到達，可這條幾百米長的小路鋪滿厚厚的雪，難以通行。因為裝著防滑鏈，張先生試圖猛踩油門，但車輛在雪地上嚴重打滑根本無法前行，嘗試多次後，防滑鏈竟從輪胎上扯斷並掉落，汽車也因此深陷在雪地中。

車輛在雪地上嚴重打滑無法前行，防滑鏈從輪胎上扯斷並掉落，汽車也因此深陷在雪地中。（記者邵敏／攝影）

張先生嘗試聯繫管理出租屋的經理，始終無人接聽電話，正當他手足無措時，附近鄰居拿著鏟雪工具前來相助，並告知這樣的路況，除非有鏟雪車，根本不可能開車上坡。足足花了兩三個小時，一家人費勁剷除輪胎旁邊的雪，但車輛還是無法動彈，進退兩難，只能停在半山坡。

華人去大雪紛飛的大熊湖度假，車陷半路、進退兩難。（記者邵敏／攝影）

無奈的張先生，最後只能選擇將行李一步步搬到山上的房屋中，「幾百米的山路，雪地很滑，行李又多又重，我來回搬了多次，好幾次摔跤，感覺一輩子沒走過這麼難的路。」而屋內情況更讓張先生瞠目結舌，一晚住宿費三四百元的房子竟沒有打掃，前面客人使用過的床單也沒有更換，垃圾還留在屋內，張先生一家不得不自己整理房屋。

Airbnb出租屋沒有打掃，前面客人使用過的床單也沒有更換。（記者邵敏／攝影）

到了晚上，管理房屋的經理姍姍來遲，她並沒有對發生這樣的狀況表示歉意，反而告誡張先生出門前應檢查天氣，指出這樣的大雪天不適合來大熊湖度假。張先生提出需要幫助，因為車輛深陷雪地無法動彈，經理表示第二天會找人鏟雪。

一夜大雪紛飛，第二天一早張先生發現輪胎邊的積雪更加嚴重，車頂、車窗上也都是厚厚的雪，一直等到中午時分才來了一名工人除雪。一家人也加入鏟雪隊伍，幾個小時的奮戰，停在半山坡的車輛終於可以移動，但因防滑鏈斷裂無法使用，張先生說哪怕車輛只是挪動幾步，自己都覺得膽戰心驚，「我害怕路滑車隨時會翻掉，這種境遇從未碰到過。」