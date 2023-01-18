門廊賊偷廢紙盒 華人笑幫倒垃圾

門口垃圾竟被盜賊當包裹偷走。（受訪者提供）

「門廊盜賊」偷盜包裹行為猖獗，該類案件一直廣泛存在於南加 各大社區，很多住在獨立屋的華人 也深受其擾。華人Z先生最近就遭遇了一次「特別」的丟包裹經歷。不過，這竟讓他萌生了一個防止包裹被盜的「小靈感」。

Z先生最近訂購的好幾個大包裹終於到貨，可讓他煩心的是這些包裹的外包裝盒實在太大，根本無法塞進自家的垃圾桶。無奈之下，Z先生只好把這些紙盒以「大盒套小盒」的方式整理起來。套在最外面的紙盒，是一把電競椅的外包裝，上面還印有電競椅的標識。為防止被套在大盒內的小包裝盒和一些廢料掉出來，Z先生還特地用膠帶封住了開口，才放心地將其靠放在大門側面。

這些堆在門口的廢紙盒體積又大又沉，一度讓Z先生很頭痛，不知道要如何運走。但萬萬沒有想到，正在他發愁之際，門口的紙盒竟自己消失了。

不解的Z先生隨即調出監控錄像，這才發現原來搬走這些紙箱的是兩名用口罩 和帽子「全副武裝」的「門廊盜賊」。從畫面中可以看到，由於箱子體積過大，兩名盜賊極為困難地才將包裹搬走，蹣跚的背影實在可笑。

「這服務質量比廢物管理公司好多了，謝謝小偷幫我倒垃圾！」Z先生笑稱，「這讓我有了一個靈感，以後可以把不想要的舊家具、後院的枯枝爛葉放在包裝盒，藉由小偷之力倒垃圾。可能我再『包裝』幾次垃圾放在門口，盜賊『吃虧』後也就不會再來了。」

不過Z先生還是提醒華人在處理包裝類的垃圾時，一定要記得撕掉紙盒上有關個人的信息標籤，以免被報復。