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耶誕不平安 洛縣染疫再暴增

編譯組／綜合報導
聖誕節假期後，洛縣新冠病例大增。（NBC）
聖誕節假期後，洛縣新冠病例大增。（NBC）

聖誕節前，洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）才剛宣布，新冠感染個案新增率下降12%，依照聯邦疾病防制中心（CDC）的定義由「高度」（high）降為「中度」（medium）。但是過了個聖誕假期，洛縣的感染總數再度暴增，而且最新數據還有39死，153人住進加護病房。

公衛局公布的數據顯示，24日當天新增3257例個案，25日1932例、26日 1137、27日668例，雖然趨勢下降，但總數仍然逼近7000大關，使得洛縣疫情累計病例數來到362萬2250人。24日的高峰也使得新冠相關求診病人大增至1220人、占總病患40%，而且加護病房人數也增加，並且死亡風險持續增加，累計死者已達3萬4599人。

費若曾經表示，如果感染、住院、死亡人數再度升高，洛縣可能又重回「高度」感染風險。官方的統計是，27日為止的七天內，篩檢陽性率為14.5%，周增11.3%。但是，公衛官員指出，他們的數據應該還有黑數，也就是自行在家快篩，或根本不篩的確診民眾。因此他們仍然提醒，醫療長照機構內的口罩令仍然有效，營業場所則由業主決定；而新年期間的大型聚會最好還是做好防護措施，避免遭到感染。

洛縣 聖誕節 疫情

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