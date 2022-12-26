洛杉磯房價好貴 首付20%要存超過11年

最新研究顯示，在洛杉磯需要11.55年才能存夠一套房首付。(Unsplash)

洛杉磯 房價是出了名的高，來自消費者金融信息在線中心SmartAsset的一項新研究發現，洛杉磯人平均可能需要長達11.55年，才能存夠一套房子的首付。

SmartAsset 使用收入中位數數據，並假設工人希望每年節省20%收入，用於支付洛杉磯中等價位房屋的20%或 12%的首付。研究結果表明，加州 在存首付所需的總時間遙遙領先，在排名前十的城市中，有六個都位於加州，包括洛杉磯、舊金山（San Francisco）、奧克蘭（Oakland）、長堤（Long Beach）、聖荷西（San Jose）和聖地牙哥（San Diego），其中洛杉磯排名第一。洛杉磯居民平均需要儲蓄 6.93年才能支付12%的首付，或者超過11年才能支付20%的首付。SmartAsset表示，這是全國平均水平的兩倍。

洛杉磯購房者需要儲蓄的時間大約是排名墊底的底特律（Detroit）購房者的六倍。 對於底特律來說，支付12%的首付大約需要1.15年，對於那些希望支付20% 的首付則需要1.92年。 然而，洛杉磯家庭收入中位數不到底特律的兩倍。

根據SmartAsset的數據，洛杉磯的房屋中位價約81萬2800元，與去年相比，這個數字已經增加11萬5000多元。

根據排名，舊金山排名第二，這意味著購房者將不得不儲蓄將近11年。長堤（榜單第五位）的買家需要儲蓄9.39 年，才能支付20%的中位價房屋首付。