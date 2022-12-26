LAX聖誕塞爆 2哩開40分鐘 有人乾脆拖行李徒步進航站

王女士表示，在路上堵了十多分鐘後，發現剩下的2英里還要23分鐘。（圖：受訪者提供）

聖誕節前後，洛杉磯國際機場 也瘋狂！許多接機送機人士卡在進出機場的地方，望出去只見汽車 密密麻麻的連綿長龍不見底，許多人坐在車裡搖頭嘆氣。

「2英里的路居然開了40分鐘！」在洛市工作的王女士，於聖誕前夕前往洛杉磯機場（LAX ）替朋友接機，在離目的地剩2英里的地方被堵在路上，蝸行了半小時。在等待期間，王女士發現很多前往該機場的乘客選擇提著行李下車，徒步前往航站樓。

12月21號晚8點，王女士從位於庫爾富市（Culver City）的家，出發前往LAX第五航站樓，一路十分通暢。因為知道LAX的交通錯綜複雜，且航站樓門口不可逗留，同時也預料到節假日機場會更擁堵，王女士特意在離機場3英里的地方找了個可以停車的廣場，想等到朋友下飛機後，再開過去接人。

王女士在收到朋友已經下飛機在等行李的消息後，立即動身前往機場，沒開多久她就看見進機場的路上已排起長隊。王女士的谷歌導航上顯示，剩下的2英里預計要行駛半小時。本著「安全至上」原則，且朋友說不必著急，王女士就耐心地排著隊。當時馬路上的四條車道，只有王女士所在的最右道通往機場，但在等待的過程中，有很多左邊車道的車強行插入，導致王女士最後花了40分鐘才抵達航站樓。

王女士表示，在等待時，她發現身邊有很多車的乘客選擇下車，從後備箱取出行李，然後徒步前往航站樓。谷歌地圖預估從堵車地走到最近航站樓約20分鐘，確實比行車會快一點。王女士留意到有幾個年輕旅客下車後拎著行李在馬路邊自拍，估計是人生第一次經歷要徒步去機場的荒誕事情。

無獨有偶，12月22日晚近11時前往機場接機的蔣先生說，雖然從拉米拉達住家前往機場的105號高速路還算通暢，但從西普維達路 （Sepulveda Blvd）出口到經過地下隧道的那一段不到一英里的路，簡直是太可怕了，車子似乎都沒有前行。他整整開了20分鐘才到達西南航空所在的第一航廈接人。「還好我告訴孩子在『離開』（Departure）的樓層等我，而不是在『抵達』（Arrival）的樓層等我，否則又是另外的20分鐘。因為當晚去『抵達』樓層接人的汽車好擁擠。」

在節假日開始前，洛杉磯機場的管理人員已預計，將有20萬名乘客在12月16日到1月3日期間經過LAX，中央航站樓區域（Central Terminal Area）在19到21號期間每日的車流會比平時增加8萬9000輛。

一名經常旅行的遊客Lily Lane在接受ABC電視台的採訪時感慨道，「今年的人實在是太多了！我在世界各地旅遊超過30年，還從沒見過人如此多。」