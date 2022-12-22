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中國至親染疫驟逝 華僑來不及趕回告別傷慟

本報記者楊青／洛杉磯報導
北京疫情反彈，大幅感染導致長者成批倒下。(美聯社)
北京疫情反彈，大幅感染導致長者成批倒下。(美聯社)

中國取消封控不到兩周，各地疫情肆虐，大規模感染導致長者成批倒下，洛杉磯不少華人近日接到大陸父母和至親染疫急症不幸死亡消息，卻無奈航班受阻及各種人事癱瘓，天人永別無緣再見一面，肝腸寸斷。

格蘭杜拉李先生19日大清早接到北京弟弟微信，「媽媽兩個小時前走了」。他怎麽都不敢相信，一天半前，獲弟弟微信告知，媽媽感染住院了，發燒，血氧下降，上了呼吸機。李先生的母親是北京醫院知名醫生，從60年代開始將近半個世紀都獻給了醫院和病人。

李先生說，自從國內取消封控，他每天都特別關注北京的疫情，「我一直擔心老年人會頂不過去」，他說，這段時間每天看到北京各地醫院人滿為患，每天的急診室排到上千號，就知道情況非常嚴重，但自己也一直想，母親身邊就是北京最好的醫院，即便出現狀況也會得到最好的醫療照顧，事實也確實如此，媽媽在發現感染後第一時間就住進了最好的病房，用最好的藥物和儀器。在住院的一天半中，李家弟弟一度報告「媽媽體溫下降」，「體溫正常了，不燒了」，但僅僅過了半天，就傳來噩耗。

洛杉磯一位華人朋友的婆婆，也同樣因染疫引發急性肺炎，本周在武漢最好的養老院醫院去世。這位要求保留姓名的朋友表示，她的婆婆曾擔任武漢市一個區的中學校長和教育局長，全國勞模，本次感染後也獲得了最好的醫療照顧，但依然回天乏力，僅住院三天就不幸離世。

這位友人表示，她的婆婆一直住在武漢非常好的養老院，養老院有專門的醫生護士和醫院，老人家發現感染後，馬上進入養老院醫院，加上先生的姐姐是全國知名的藥理學教授，對整個醫療非常瞭解，醫院也給出了很好的條件，能夠用上的資源都用上了，而且婆婆之前也打了中國的新冠疫苗，「沒想到15號入院，16號接到病危通知，18號就走了」。她表示，在美國的親戚們還一度以為暫時沒有消息就是好消息，沒想到等到的是這樣的結果，而且快得出人意料。

家住聖地牙哥的一位華人表示，這個星期，他相繼失去了爸爸和舅舅，兩個人的離世相差只有一天。這位華人表示，他的兩位家人都住在石家莊，離北京很近，北京的疫情在過去一周幾乎每天都上新聞頭條。

多位痛失親人的南加州華人表示，失去親人悲痛，更加悲痛的是親人走得太匆忙，連和家人告別的機會都沒有。由於簽證、航班和疫情種種原因，回國辦理後事成為不可能。

格蘭杜拉李先生說，母親邁入80歲之後，他每年不管多忙，都會抽空回國看望，但2019年秋季回國後不久就遇上疫情，前後三年動彈不得，本以為美國開放和中國開放之後很快能回國見到親人，沒想到這樣的結果。2019年的見面，成了與母親最後的告別。

「最遺憾的是老人家走得一點尊嚴都沒有」，武漢的朋友表示，她的婆婆四名子女，兩人在武漢當地，兩人在美國，美國的孩子回不去，但即便是當地的子女，也是在再三向醫院央求之後，才得以見母親最後一面。而母親住院期間，均不允許家人陪護。「現在我們也仍在等待殯儀館的消息」，她說，婆婆過世後武漢的家人馬上聯繫了殯儀館，殯儀館方面說是48小時給消息，但至今沒有下文。

近年離開洛杉磯回國陪父母的Z小姐表示，她的父母也在上周末因感染新冠住進北京一家醫院，「醫院不配護工，也不許家屬陪同」，Z小姐表示，她的父母都已90歲高齡，平常生活就已經難以自立，現在感染住院，怎麽可能自己搞定自己？情急之下，她只能將自己搞成「陽」，醫院才勉強讓她留下陪護父母。

北京疫情出現復燃跡象，酒吧爆發疫情。（取材自北京日報）
北京疫情出現復燃跡象，酒吧爆發疫情。（取材自北京日報）

北京 武漢 疫情

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