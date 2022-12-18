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南加藥荒 代購乘機牟利？量販店有人成箱買還直播

記者趙健／洛杉磯報導
南加各大藥店和超市裡的多種藥物告急。（圖：受訪者提供）
南加各大藥店和超市裡的多種藥物告急。（圖：受訪者提供）

南加華人區各大超市和藥房近日遭遇了不同程度「藥荒」，很多非處方藥被搶購一空，線上的藥物銷售渠道也面臨嚴重缺貨，到底是誰掃空了這些藥？代購者是為牟利還是救助中國親友?

很多網友將矛頭指向了那些接中國訂單的的藥品「代購」販，指責他們為牟利大批量採買感冒藥、止疼藥、退燒藥，導致真正需要用藥的病人買不到藥。在一些社交平台上，仍有人表示自己可以代購藥品。

「今天去Costco碰到了一個代購，竟然推著倉庫裡專用的大型推車掃藥。現在是非常時期，美國病患也很多，寄一點回中國救急可以理解，但這樣成箱買，讓這裡生病的人反而買不到藥，真的很過分。有時他們甚至邊買邊直播！」一位華人媽媽抱怨道。

經查發現，目前在深受中國人歡迎的「淘寶」上，搜索「藥品代購」等相關詞，已完全找不到任何相應商品商家。甚至就連搜索泰諾（Tylenol） 和美林（Motrin）等美國常用退燒藥關鍵詞，也不會出現任何相關產品。

除了為中國「藥品代購」，還有北美客人。一位好萊塢地區Walgreens的員工表示，近月來他發現有很多來自加拿大的顧客來買藥，而且都在尋找兒童專用的退燒藥。因加拿大最近受呼吸道合胞病毒（RSV）的嚴重影響，而這些兒童用藥在整個北美都嚴重缺貨，因此讓這些父母不得不「遠水救近火」，赴美國來買藥。

一名CVS員工說，最近甚至有一些客運汽車每天定時停在藥店門口，下來很多人買藥，有時就是整個一家人前來買藥，各族裔面孔都有。

藥店員工稱，他們已連續幾周都沒有訂購到嬰兒用的泰諾藥 ，不過預計很快會到貨。 「但就算到貨，我們也只會將少量藥品放在貨架上。這倒不是擔心被搶購一空，其實是害怕被偷。」

隨著中國防疫政策的「鬆綁」，有越來越多的在美華人為中國親友買藥郵寄送貨。華人李先生對此表示，中國現在的情況確實比較嚴重，有時候看到中國小區業主群裡互相交換退燒藥，很多在美華人超市買藥寄回中國，確實是想給親人們幫忙，絕不是為了賺錢。目前在南加，如果買不到退燒藥原因很多，盡量不要對華人代購「道德綁架」。

一位華人爸爸表示，他尋遍了整個爾灣才找到一盒泰諾。（圖：受訪者提供）
一位華人爸爸表示，他尋遍了整個爾灣才找到一盒泰諾。（圖：受訪者提供）
多方「買力」造成當下買藥難。（圖：受訪者提供）
多方「買力」造成當下買藥難。（圖：受訪者提供）

華人超市 南加 加拿大

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