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世界日報App改版上架 8大特色最優質

本報訊

世界日報行動App 12月17日起全新改版上架，使用手機或平板電腦均可下載，白色「Logo」唯一認證，隨時隨地一手掌握世界最新資訊及豐富內容。

不論是蘋果系統的App Store，或是Android系統的Google Play，請搜尋「世界日報」關鍵字，點選有WJ白底黑紅字圖示「World Journal」的最新App下載，並移除原有的黃色舊版App。

蘋果系統用戶可掃描二維碼或直接點擊二維碼，在App Store下載世界日報新Ap...
蘋果系統用戶可掃描二維碼或直接點擊二維碼，在App Store下載世界日報新App
Android系統用戶可掃描二維碼或直接點擊二維碼，在Google Play下載...
Android系統用戶可掃描二維碼或直接點擊二維碼，在Google Play下載世界日報新APP

下載配合圖文：

步驟一：在App Store或Google Play輸入「世界日報」搜索APP客...
步驟一：在App Store或Google Play輸入「世界日報」搜索APP客戶端。（世界日報）

步驟一：在App Store或Google Play輸入「世界日報」搜索APP客戶端。

在App Store或Google Play中下拉，找到白底黑紅世界日報「Wor...
在App Store或Google Play中下拉，找到白底黑紅世界日報「World Journal」官方APP

步驟二：WJ白底黑紅字圖示「World Journal」為官方唯一認證。

步驟三：將APP圖標放置手機方便位置，同時移除原有黃色舊版App。（世界日報）
步驟三：將APP圖標放置手機方便位置，同時移除原有黃色舊版App。（世界日報）

步驟三：將APP圖標放置手機方便位置，同時移除原有黃色舊版App。

世界日報新版App特點：

1.即時新聞，最新消息不漏接

自訂推播選項不擾人，大事趣聞即時更新。

2.報紙閱讀，手機平板都OK

提供一周報紙在載具上點選，走到哪看到哪。

3.在地消息，掌握社會脈動

編採團隊橫跨東西岸，蒐羅美國當地及華人社區大小事。

4.視頻影音，豐富內容隨心看

深度新聞、居家生活、奇聞異事，視頻搶先看

5.「我的頻道」新功能 下拉選單我做主

新版App共有26個頻道，使用者可按喜好調整頻道排序

6.搜索功能更精準

新版App的搜尋功能更強大，站內搜尋更精準；只要輸入關鍵字，相關新聞一目瞭然。

7.多元方式分享 將好資訊廣泛傳播

新版APP增加多元分享方式，讓您可以一鍵將內容分享給親朋好友

8.大數據驗算 猜你最喜歡

新APP文末利用大數據演算，推薦您最適合的延伸閱讀。

世界日報及世界新聞網是北美最大華文資訊平台，新App提供讀者最新的行動載具體驗，以全新的面貌、不變的專業，全天24小時提供使用者優質多元內容，並可客製化自訂選單，任何您關心的資訊都不會漏接。

世界日報App 立刻下載 >>  https://mobile.udn.com/re/wj.shtml

世界日報 行動官網 >>  https://mobile.udn.com/wj/

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